Sanremo: no del Tar di Genova, Iliad non potrà installare l'antenna 5G che aveva previsto sul palazzo dell'Ariston

Non potrà essere installata, sul palazzo dell’Ariston di Sanremo in via Matteotti, l’antenna per il 5g che era prevista da Iliad. La decisione è stata presa dal Tar di Genova che, questa mattina ha pubblicato la sentenza di rigetto del ricorso presentato dalla multinazionale, nei confronti del comune che aveva negato l’autorizzazione.

La società aveva chiesto l’autorizzazione nel settembre dello scorso anno e, a dicembre aveva presentato il ricorso contro la decisione di palazzo Bellevue. Il Comune infatti, aveva evidenziato come l’antenna sarebbe stata installata a meno di 50 metri dalla vicina scuola Almerini, un sito sensibile come prescrive la Legge.

Il tribunale genovese evidenzia come: “La disposizione regolamentare del Comune di Sanremo appare coerente rispetto ai parametri richiamati in quanto non introduce alcun divieto generalizzato, indeterminato o incondizionato, ma si limita ad interdire l’allocazione degli impianti in specifiche aree del territorio comunale di ridotte dimensioni individuate in ragione della contiguità a siti sensibili”.