Perinaldo, cade da un terrazzino: 59enne elitrasportato al Santa Corona (Foto e video)

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio odierno, in via Matteotti, a Perinaldo per un uomo di 59, sembrerebbe un francese in vacanza, rimasto ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa due metri. Sembra fosse su un terrazzino quando all'improvviso è volato di sotto finendo in una scalinata nel centro del paese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia e un mezzo della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

L'uomo, che era cosciente e sembra aver riportato diverse fratture e un trauma cranico, dopo le prime cure sul posto è stato elitrasportato con l'elicottero Drago al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.