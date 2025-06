Corruzione in Questura a Imperia: arrestato sostituto commissario per una tangente da 5.000 euro

Si definiscono i contorni della vicenda che ha travolto la Questura di Imperia, dove nella serata di ieri è stato arrestato il funzionario di polizia Luigi Mingherlino, in servizio all'Ufficio stranieri del capoluogo, colto in flagrante mentre intascava una tangente da 5.000 euro. In cambio. Il sostituto commissario avrebbe assicurato il rilascio di un permesso di soggiorno a un cittadino russo.

A consegnare il denaro in una busta, insieme alla documentazione sarebbe stata Yelena V., cittadina russa e titolare di un’agenzia di pratiche per stranieri con sede a Sanremo. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia, ha già portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tutte accusate di corruzione in relazione a un presunto sistema illecito nella gestione di pratiche amministrative. Oltre a Mingherlino, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, risulta indagato anche Andrea R., agente in forza al Commissariato di Sanremo, coinvolto – secondo gli inquirenti – in analoghe attività illecite finalizzate al rilascio agevolato dei documenti.

Gli altri tre indagati sono cittadini russi, legati ad agenzie che operano, anche in modo non formalmente registrato, nell’ambito delle pratiche per stranieri. Il loro ruolo sarebbe stato quello di mediatori tra i richiedenti e i pubblici ufficiali disposti a chiudere un occhio in cambio di denaro.

Le indagini, ancora in corso, stanno portando alla luce quello che gli investigatori definiscono un “sistema corruttivo radicato”, strutturato per aggirare le procedure ufficiali di rilascio dei permessi di soggiorno. Non si esclude che nei prossimi giorni possano emergere nuovi nomi e ulteriori episodi analoghi.