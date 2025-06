Sanremo: aiuole sotto il Casinò nel degrado, la segnalazione della nostra lettrice Maria (Foto)

Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado alle aiuole sotto il Casinò di Sanremo:

“Recentemente, durante una passeggiata, ho potuto constatare con dispiacere lo stato indecoroso delle aiuole e della sporco che si trova proprio di fronte a uno dei luoghi più iconici della nostra città, conosciuto a livello internazionale. Sanremo è conosciuta in tutto il mondo come ‘Città dei Fiori’ e, proprio per questo, dovremmo dimostrare una cura maniacale per questo aspetto, cura che purtroppo lascia molto a desiderare. Sorvolo sullo stato dei marciapiedi e dell’arredo urbano nella stessa zona ormai allo sbando più totale per il disinteresse dell’amministrazione: tutto nel più totale degrado, senza manutenzione né decoro. Mi auguro che si intervenga quanto prima per riqualificare questo angolo di Sanremo. Sarebbe davvero triste se i turisti, anziché portare con sé il ricordo della bellezza della nostra città, restassero colpiti solo da incuria e trascuratezza”.