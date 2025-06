Ventimiglia: approvato il progetto di rigenerazione energetica degli asili nido di Roverino e Vico Arene

La Giunta di Ventimiglia, su proposta dell’Assessore alle politiche energetiche Adriano Catalano, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla rigenerazione energetica rinnovabile degli asili nido di Roverino e di Vico Arene, finalizzato alla candidatura nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Liguria 2021-2027, ai fini della partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi destinati all'energia rinnovabile.

Il bando mette a disposizione 8 milioni di euro per migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale attraverso l'installazione di impianti rinnovabili. Il contributo regionale coprirà fino al 70% delle spese sostenute, che ad oggi ammontano a circa 458.000 euro.

“L'approvazione di questo atto rappresenta un'opportunità concreta per il nostro comune - dichiara l'Assessore Adriano Catalano - e, grazie a questo bando, potremo investire nell'installazione di impianti fotovoltaici a beneficio delle strutture destinate ad asili nido, per ridurre i consumi e promuovere l'autoconsumo energetico. I nostri uffici hanno già definito la documentazione per la presentazione della domanda, con l'obiettivo di ottenere il finanziamento necessario per la realizzazione degli interventi previsti. Con questo ulteriore intervento ribadisco la concretezza dell'attività di questa Amministrazione e la lungimiranza del Sindaco Di Muro che ha voluto fortemente l’istituzione della delega alle politiche energetiche e l’individuazione di un energy manager che potesse coadiuvarci nell’elaborazione di progetti di questa portata. Tale iniziativa rafforza ulteriormente un altro importante risultato, ottenuto con l'inserimento del nostro comune nel programma comunitario CLIMINVEST, che ci ha garantito un finanziamento di 343.000 euro per l’efficientamento energetico degli edifici”.