Sanremo: voragine di due metri in via Borea, ora verrà eseguito un intervento da una ditta specializzata (Foto)

Cede improvvisamente il manto stradale di via Borea a Sanremo e la buca che si crea mette alla luce una voragine sottostante di circa due metri.

Intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, questa a chiesto un sopralluogo urgente dei tecnici comunali e di Rivieracqua. E’ stato deciso di far intervenire una ditta specializzata per eseguire urgentemente dei lavori di scavo e per la messa in sicurezza della strada.

Difficile capire cosa abbia provocato la dispersione del terreno sottostrada, ma è probabile che dell'acqua sotterranea abbia avuto la sua responsabilità. Il traffico veicolare è stato fatto defluire in sicurezza dagli agenti.