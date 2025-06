Isolabona: evasione di una struttura ricettiva, l'Amministrazione comunale recupera 200mila euro di Tari

Importante risultato per il Comune di Isolabona, che ha recentemente recuperato circa 200mila euro di Tari, precedentemente non pagati da una struttura ricettiva operante sul territorio. Un successo significativo per le casse comunali, frutto del lavoro sinergico tra l’Ufficio Tributi, la ditta C.E.S.I. di Arma di Taggia, specializzata nel supporto contabile-amministrativo ai comuni e l’avv. Gabriele Marco Chiparo di Imperia, esperto in diritto degli enti locali.

L’operazione ha preso avvio grazie a un’attenta attività di controllo e verifica voluta fortemente dall’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Lombardi e portata avanti dall’Ufficio Tributi del Comune, che ha individuato alcune incongruenze nei versamenti relativi alla tassa sui rifiuti. Da lì, con la consulenza contabile della C.E.S.I. e il supporto legale dell’avvocato Chiparo e, è stata avviata un’azione di recupero che ha portato a un esito positivo. Il risultato è stato accolto con soddisfazione, considerato un segnale importante di legalità e di equità nei confronti di tutta la cittadinanza. Il recupero della somma, che copre più annualità pregresse, permetterà al Comune di utilizzare queste risorse per rimodulare il carico della TARI sugli altri contribuenti, come già stabilito dall’Amministrazione.

Il caso rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione degli enti pubblici con società di consulenza e professionisti qualificati possa portare benefici tangibili, arricchendo le finanze comunali e promuovendo una gestione fiscale più equa ed efficiente.