Ventimiglia: oggi e domani al porto di Cala del Forte l'appuntamento con la terza edizione di 'Uniamo le Energie'

Si svolge oggi e domani la terza edizione di ‘Uniamo le Energie’, appuntamento in collaborazione con numerosi fornitori della ditta ponentina ‘EF90’ con l’obiettivo di unire tutte le componenti del mercato elettrico creando sinergie utili per l’intero settore.

E' aperta al porto di Cala del Fort a Ventimiglia, dalle 15 alle 20 (oggi) e dalle 9 alle 20 (domani). L’evento si propone l’obiettivo di rendere visibili i grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro settore. Il risparmio energetico rappresenta la grande sfida che l’economia deve saper intraprendere per poter mantenere competitività tanto il nostro territorio quanto l’intero sistema Paese, ma anche per poter rispondere alle sempre più urgenti sfide ambientali che il futuro prossimo ci impone. Dinnanzi a questa sfida il mondo elettrico rappresenta il vettore principale per trasmettere innovazione e conoscenza a tutti i possibili settori coinvolti.

“Invitiamo – dicono dalla ‘EF90’ - le categorie maggiormente collegate al nostro settore installatori, progettisti, uffici tecnici e enti pubblici, strutture turistico ricettive, ma con la volontà di tenere aperta al pubblico l’ingresso gratuito per permettere a tutti di approfondire tali tematiche. Saranno coinvolti fornitori di rilevanza nazionale ed internazionale e ci sarà la possibilità di visionare le principali novità in diversi ambiti, quali led risparmio energetico, fonti rinnovabili, domotica, mobilità sostenibile”.