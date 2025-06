Svelata l’edizione 2025 di Autunnonero: tra Triora e Dolceacqua un’estate di leggende, riti e narrazione (Foto)

Dal 21 giugno al 30 agosto, i borghi di Triora e Dolceacqua ospitano l’edizione estiva di Autunnonero 2025, rassegna culturale che fonde narrazione, storia, folklore e immaginario gotico. Il programma, articolato e suggestivo, offre oltre due mesi di appuntamenti: passeggiate notturne, laboratori esperienziali, percorsi fotografici e attività immersive pensate per un pubblico curioso, consapevole e attratto dal lato oscuro della tradizione popolare.

Il ritorno a Triora, dove tutto è cominciato

Dopo anni di assenza, Autunnonero torna a Triora, borgo simbolo della Liguria occulta. Il cuore dell’estate sarà rappresentato dai Ghost Tour Triora – I misteri del Paese delle Streghe, in programma il 21 giugno, 12 e 26 luglio, 9, 16, 23 e 30 agosto. Si tratta di passeggiate notturne (partenza alle 22) tra storia e leggenda, guidate dagli storyteller dell’associazione, con la possibilità di integrare la visita con l’ingresso al Museo Etnostorico e con gli eventi speciali del Ghost Tour Extra.

Proprio il Ghost Tour Extra propone tre format a mezzanotte, nel sagrato della chiesa di San Bernardino:

Il volo degli Striges (12 luglio, 16 e 30 agosto), narrazione scenica accompagnata da sette rapaci notturni, simbolo dei sette vizi capitali, in collaborazione con “Terra di Confine”;

Tele Infernali (26 luglio, 23 agosto), laboratorio artistico dedicato alla rappresentazione personale del proprio “lato oscuro”, con esposizione finale nel Museo;

La Biblioteca Esoterica (9 agosto), esplorazione di testi antichi legati all’inquisizione, alla negromanzia e all’occultismo, condotta da Francesco Paternò e ospitata nel Museo.

Dolceacqua, tra castelli e racconti gotici

Non meno ricco il programma a Dolceacqua, con i Ghost Tour Dolceacqua – Misteri e leggende alla corte dei Doria previsti per il 4 e 18 luglio, 5, 13, 21 e 29 agosto. Partenza alle ore 22 per un percorso notturno che, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria (aperto per l’occasione), conduce i partecipanti tra miti pagani, ricette alchemiche e presenze spettrali. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro Culturale.

Laboratori esperienziali: erbe, simbolismo e desideri

Al Palazzo Stella di Triora, sede del Museo della Stregoneria, si terranno due importanti laboratori esperienziali a cura di Sibilla Pinocchio, ricercatrice ed esperta di tradizioni erboristiche:

Il solstizio estivo e i riti di fuoco e acqua (21 giugno, ore 17), in occasione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. Il laboratorio prevede la creazione di un amuleto con le erbe di San Giovanni, una camminata rituale e la visita al museo. Prezzo: 60 euro.

L’Erbario dell’Anima: archetipi vegetali e desideri (9 e 10 agosto), percorso di due giornate tra meditazione, simbolismo botanico e costruzione di uno “scrigno dei desideri” in coincidenza con la notte di San Lorenzo. Il costo è di 190 euro per la singola giornata o 330 euro per il percorso completo. Entrambe le esperienze includono materiale, ingressi museali, tea break tematici e agevolazioni presso negozi e ristoranti convenzionati.

Ghost Tour fotografici: l’anima dei borghi in uno scatto

Novità dell’edizione 2025 sono i Ghost Tour Fotografici, in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile. Si tratta di percorsi guidati che uniscono racconto orale e tecnica fotografica per catturare l’atmosfera dei borghi al crepuscolo. Due le date in programma:

Dolceacqua, 19 luglio (ore 19, durata 2 ore, costo 65 euro);

Triora, 23 agosto (ore 19, stessa durata e costo), con la presenza simbolica di un corvo come elemento narrativo visivo.

I tour sono aperti a fotografi e appassionati, anche principianti, e si svolgono con un minimo di 6 e un massimo di 20 partecipanti, per garantire un’esperienza autentica e curata. È previsto uno sconto coppia di 10 euro.

Una stagione tra racconto, partecipazione e identità

Tutti gli eventi sono su prenotazione. Il Ghost Tour Triora rientra nel progetto “I Custodi di Triora”, finanziato con fondi PNRR per la rigenerazione culturale dei borghi storici. Il Ghost Tour Dolceacqua è patrocinato dal Comune di Dolceacqua.

Per informazioni e prenotazioni:

www.autunnonero.com – info@autunnonero.com – WhatsApp +39 347 1402685

Autunnonero 2025 non è solo una rassegna di eventi: è un invito a guardare con altri occhi i luoghi, le storie e il patrimonio immateriale dell’entroterra ligure, riscoprendone il potere evocativo e simbolico. Un’estate nel lato oscuro del folklore, tra Triora e Dolceacqua.