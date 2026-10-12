Sanremo, Giuseppe Antonelli ai Martedì Letterari del Casinò per presentare "Alfabit"

Venerdì 16 ottobre alle ore 16.30, il Teatro del Casinò ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna dei Martedì Letterari, curata da Marzia Taruffi. Protagonista dell'incontro sarà il professor Giuseppe Antonelli, che presenterà il suo libro "Alfabit. L'italiano digitale dagli SMS all'IA", edito da Il Mulino. All'evento prenderanno parte anche i professori Stefania Sandra e Christian Del Vento.

Il saggio "Alfabit" esplora il profondo legame tra la tradizione linguistica italiana e l'evoluzione dei nuovi media tecnologici. Nel corso dell'incontro verrà ripercorsa la trasformazione del nostro modo di comunicare: dal passaggio dalle lettere scritte a e-mail, chat e post, fino all'uso di messaggi vocali e al dialogo diretto con i modelli di intelligenza artificiale. L'analisi di Antonelli ricostruisce le tappe di questa metamorfosi — dall'italiano digitato dei primi SMS all'e-taliano dei social network, fino all'IA-taliano di ChatGPT —, mostrando come i nuovi codici abbiano ridotto la distanza tra scritto e parlato, favorendo un linguaggio rapido, immediato e informale.

Giuseppe Antonelli, docente di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia, è una nota firma del «Corriere della Sera» e presenza fissa della trasmissione tv «Splendida cornice» su RaiTre, oltre ad essere autore di numerosi volumi dedicati all'evoluzione del lessico.

L'incontro si inserisce nel ricco calendario culturale del Casinò, che proseguirà lunedì 19 ottobre alle ore 11.00 con la presentazione del libro "I Calciatori non piangono" di Giandomenico Mesto e Davide Bellini per il ciclo Casinò Culturae Festival, e martedì 20 ottobre alle ore 18.00 con Edda Negri Mussolini e il suo volume "I Mussolini dopo Mussolini". L'ingresso agli eventi è libero.