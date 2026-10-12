Riva Ligure ospita Eductour "Il Cuore Blu della Riviera"

In occasione della conclusione del progetto di comunicazione "Riva Ligure, il Cuore Blu della Riviera" e a seguito dell’inaugurazione del nuovo ponte di collegamento tra Riva Ligure e Arma di Taggia, è stato organizzato un Eductour dedicato a giornalisti e operatori del settore per la giornata di sabato 17 ottobre.

L'iniziativa si propone di mostrare da vicino le bellezze storiche e paesaggistiche del comune ligure e del suo circondario, oltre a presentare i futuri progetti di sviluppo territoriale.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9:45 e la prima tappa presso lo Spazio Espositivo Multimediale (SEM), il museo civico allestito all'interno di Palazzo Carrega che custodisce ed espone la storia dell'antica area archeologica di Costa Balenae a Capo Don. Successivamente, il gruppo si sposterà in bicicletta – messe a disposizione dei partecipanti da Nolo Bici – percorrendo la pista ciclabile fino ai piedi di Bussana per un momento di approfondimento sulla storia di Bussana Vecchia.

Il rientro in bici verso Riva Ligure permetterà di svolgere la visita guidata al borgo antico, toccando la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, la Chiesa Parrocchiale di San Maurizio e l’Oratorio di San Giovanni. La mattinata si concluderà alle ore 12:30 con la riconsegna delle biciclette, un brindisi di saluto e un momento conviviale.

L'evento intende valorizzare Riva Ligure come punto di partenza ideale per un turismo autentico e destagionalizzato, fruibile a piedi o su due ruote tra mare ed entroterra.