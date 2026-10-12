Vini in Villa sbarca a Villa Nobel: oltre 300 etichette per raccontare l’Italia del vino (Foto)

“Vini in Villa” torna a Sanremo per la sua quarta edizione e lo fa con una veste completamente rinnovata, una nuova prestigiosa location e un progetto ancora più ampio: trasformare per due giorni Villa Nobel in un grande luogo di incontro dedicato al vino italiano, alla gastronomia ligure, alla cultura e alla convivialità.

Nato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo del vino attraverso un linguaggio accessibile, coinvolgente e contemporaneo, “Vini in Villa” è cresciuto edizione dopo edizione fino a diventare uno degli appuntamenti enogastronomici più riconoscibili del Ponente ligure.

Il tema scelto per il 2026 sintetizza la filosofia della manifestazione: “Dove i vini d’Italia incontrano i sapori della Liguria”.

Un evento capace di riunire grandi denominazioni, piccole realtà produttive, territori, professionisti della sommellerie, ristorazione, musica e cultura all'interno di uno dei luoghi simbolo della città di Sanremo.

"Accogliamo con vero piacere la quarta edizione di “Vini in Villa” in una cornice d’eccezione, Villa Nobel, uno dei luoghi più prestigiosi e ricchi di storia della nostra città che verrà così connessa con le migliori eccellenze enogastronomiche del territorio e d’Italia - dichiara l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - Questo appuntamento, inserito nel calendario manifestazioni, risponde perfettamente alla strategia di promozione turistica che Sanremo persegue con convinzione. Offrire eventi capaci di attrarre visitatori e appassionati anche nel mese di ottobre è fondamentale per garantire una vivacità economica e turistica che non si esaurisca nei mesi estivi ma che si estenda a tutto l’anno. “Vini in Villa” non è solo una vetrina di straordinaria qualità, con oltre trecento etichette e una forte attenzione alle produzioni liguri ma è anche un momento di incontro, convivialità e condivisione che unisce ristorazione, cultura, musica e ospitalità. Come Amministrazione comunale, sosteniamo con convinzione manifestazioni come questa perché dimostrano come la sinergia tra identità locale, bellezze storiche e grandi eventi sia la chiave per una Sanremo sempre più attrattiva e dinamica".

Alle sue parole seguono quelle di Marco Gallo, organizzatore della manifestazione: "Quando ho ideato Vini in Villa, il mio obiettivo era creare qualcosa che andasse oltre il tradizionale evento di degustazione: volevo un appuntamento capace di avvicinare le persone alla cultura del vino, valorizzando il territorio e rendendo protagonisti tanto i produttori quanto il pubblico. Quattro edizioni dopo, quello spirito è rimasto immutato, ma il progetto è cresciuto. La scelta di Villa Nobel rappresenta un passaggio particolarmente significativo: una cornice di straordinario valore storico e culturale che ci permette di dare una nuova dimensione alla manifestazione. Quest'anno abbiamo lavorato per costruire un'esperienza ancora più completa, nella quale il vino italiano incontra la gastronomia ligure, la formazione, la musica e il piacere di stare insieme. Credo profondamente che eventi come questo possano contribuire alla valorizzazione di Sanremo e del suo territorio, generando opportunità non soltanto culturali, ma anche turistiche ed economiche. Vini in Villa è un progetto nel quale continuo a investire energie, idee e passione, con un'ambizione precisa: farlo diventare un appuntamento di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale, senza perdere quell'identità autentica e accessibile che lo contraddistingue fin dalla prima edizione".

Il progetto è realizzato grazie anche al patrocinio di Regione Liguria e dell'assessorato al turismo guidato da Luca Lombardi: "Vini in Villa è un appuntamento che interpreta molto bene il modo in cui vogliamo far crescere l’offerta turistica della Liguria: trasformare le nostre eccellenze in esperienze capaci di raccontare un territorio. Il vino non è soltanto un prodotto da degustare, ma porta con sé paesaggi, tradizioni, imprese, persone e cultura. Qui avremo oltre 300 etichette da tutta Italia, con uno spazio specificamente dedicato alla produzione ligure, inserite in un percorso che mette insieme enogastronomia, approfondimento e convivialità. La quarta edizione segna inoltre un nuovo passaggio nella crescita della manifestazione, con l’approdo a Villa Nobel, una location che aggiunge valore all’esperienza e permette di raccontare Sanremo attraverso uno dei suoi luoghi più rappresentativi. Come Regione abbiamo scelto di essere presenti con ‘La Mia Liguria’ perché crediamo negli eventi capaci di coniugare qualità dell’offerta, identità e capacità di attrazione. C’è poi un elemento che considero particolarmente importante: Vini in Villa si svolge nel mese di ottobre. Se vogliamo costruire una Liguria turistica realmente competitiva dobbiamo lavorare perché ci siano motivazioni di viaggio durante tutti i dodici mesi dell’anno. L’enogastronomia è una delle leve più forti in questa direzione, perché consente di valorizzare produzioni locali, ristorazione, ospitalità e commercio e di creare esperienze che possono essere vissute in qualsiasi stagione. È questa la Liguria sulla quale stiamo lavorando: una destinazione da scoprire e vivere tutto l’anno".

UN VIAGGIO TRA OLTRE 300 ETICHETTE

Il cuore della manifestazione sarà naturalmente il vino.

All'interno di Villa Nobel il pubblico potrà intraprendere un vero e proprio percorso di degustazione attraverso oltre 300 etichette provenienti da tutta Italia, suddivise in quattro grandi aree tematiche:

Area Vini Bianchi

Area Vini Rossi

Area Bollicine e Rosati

Area Vini Liguri

Una particolare attenzione sarà riservata proprio alla Liguria, con uno spazio autonomo pensato per raccontare la straordinaria varietà vitivinicola regionale e permettere al visitatore di scoprire territori, vitigni e interpretazioni differenti del vino ligure.

Le degustazioni saranno condotte da Sommelier FISAR, presenti nelle diverse aree per accompagnare il pubblico nella scelta dei vini e trasformare ogni assaggio in un'occasione di conoscenza e approfondimento.

L'obiettivo è proporre un approccio alla degustazione libero e informale, mantenendo però al centro competenza, racconto e cultura del vino.

UN EVENTO APERTO ALLA CITTÀ

L'ingresso a Vini in Villa sarà libero.

Il pubblico potrà quindi entrare nel parco e vivere liberamente gli spazi, la musica, le proposte gastronomiche e l'atmosfera dell'evento, scegliendo successivamente quali vini degustare attraverso un semplice sistema a gettoni.

1 gettone degustazione: 5 euro

5 gettoni degustazione: 20 euro

Con l'acquisto del pacchetto da 5 gettoni sarà inoltre consegnato un buono sconto Conad del valore di 5 euro, grazie alla collaborazione con Conad, Main Partner della manifestazione.

Una formula pensata per rendere Vini in Villa ancora più accessibile, dinamico e adatto tanto agli appassionati quanto a chi desidera avvicinarsi al vino per la prima volta.

I SAPORI DELLA LIGURIA

Accanto al vino, il secondo grande protagonista sarà il cibo.

Nel parco di Villa Nobel sarà allestita un'Area Food con diverse realtà gastronomiche chiamate a interpretare la cucina ligure e lo street food attraverso proposte differenti.

Saranno presenti:

#Pinsa di Sanremo

Manik Hamburgeria

Trattoria del Ponte

Prime Quality

Il Cartoccio Street Food Friggitoria

Il pubblico potrà acquistare direttamente le proposte gastronomiche presso ciascun ristorante, costruendo liberamente il proprio percorso tra vino e cucina.

Una formula che vuole raccontare la Liguria non solamente attraverso il calice, ma attraverso i suoi sapori, le sue materie prime e la sua identità gastronomica.

L'ARENA DEL GUSTO

Tra le principali novità della quarta edizione nasce anche l'Arena del Gusto, uno spazio dedicato a masterclass, incontri e degustazioni guidate. A curare e condurre gli appuntamenti sarà Lorenzo Moraldo, che accompagnerà il pubblico in un programma di sei esperienze distribuite nelle due giornate.

Sabato 17 ottobre

Ore 18.00 – Cantina BERSANO

Masterclass dedicata alla storica cantina piemontese e ai suoi vini.

Ore 19.00 – Gotti di Liguria: Dolceacqua

Degustazione alla cieca dedicata a uno dei territori simbolo del Ponente ligure.

Ore 20.00 – Gotti di Liguria: Levante

Un viaggio alla cieca attraverso le espressioni vitivinicole del Levante ligure.

Domenica 18 ottobre

Ore 18.00 – Gotti di Liguria: Ponente

Una degustazione alla cieca alla scoperta delle diverse anime del Ponente.

Ore 19.00 – Il Metodo Classico italiano

Cinque calici serviti alla cieca per raccontare alcune delle più interessanti interpretazioni italiane delle bollicine Metodo Classico.

Ore 20.00 – Fumo lento & bollicine

Un incontro tra sigaro e Metodo Classico, per esplorare un abbinamento inconsueto attraverso profumi, struttura e persistenza.

Le masterclass prevedono un massimo di 30 partecipanti, per mantenere un carattere raccolto e favorire il confronto diretto con il relatore.

NON SOLO VINO: EXTRA WINE

Vini in Villa apre inoltre le porte ad altre eccellenze del bere italiano con l'area Extra Wine.

Saranno protagonisti due realtà del Ponente Ligure:

Birrificio della Contea, con la propria neonata produzione brassicola;

Gingar Distilled Gin, realtà dedicata al mondo dei distillati e Main Partner della manifestazione.

Uno spazio che completa il percorso dell'evento e permette di raccontare mondi differenti accomunati dalla ricerca della qualità e dall'identità del prodotto.

MUSICA E CONVIVIALITÀ

Vini in Villa vuole essere un evento da vivere, non soltanto da degustare.

Per entrambe le giornate, dalle 17.00 alle 21.00, il parco sarà accompagnato dal DJ Set di Davide Penna.

Dalle 21.00 la musica continuerà dal vivo:

Sabato 17 ottobre – Moonlight Duo

Domenica 18 ottobre – Pan e Pumata

La musica diventa così parte integrante dell'esperienza, contribuendo a creare quell'atmosfera informale e conviviale che rappresenta fin dalla nascita uno degli elementi distintivi di Vini in Villa.

UNA NUOVA CASA: VILLA NOBEL

La quarta edizione segna anche un importante passaggio nella storia della manifestazione.

Per la prima volta Vini in Villa approda a Villa Nobel, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Sanremo.

La villa e il suo grande parco diventano parte integrante del racconto dell'evento: non un semplice contenitore, ma uno scenario capace di unire storia, eleganza, cultura e territorio.

Il passaggio a Villa Nobel rappresenta simbolicamente anche la crescita della manifestazione e la volontà di costruire un progetto sempre più strutturato, riconoscibile e legato alla città di Sanremo.

UN EVENTO CHE GUARDA AL TERRITORIO

Vini in Villa nasce e cresce a Sanremo, ma vuole raccontare un territorio molto più ampio.

Il progetto mette insieme produttori provenienti da tutta Italia e operatori locali, offrendo allo stesso tempo una vetrina privilegiata alle eccellenze liguri.

L'obiettivo è contribuire alla promozione della cultura enogastronomica, valorizzare le produzioni di qualità e creare nuove occasioni di incontro tra aziende, professionisti, appassionati e pubblico.

Un evento che parla di vino, quindi, ma anche di territorio, turismo, ristorazione, cultura e ospitalità.

I PARTNER

La crescita di Vini in Villa è resa possibile anche dalla collaborazione con istituzioni, aziende e realtà che hanno scelto di sostenere il progetto.

Tra i Main Partner dell'edizione 2026 figurano:

Conad, presente con il progetto “I Nostri Ori”;

La Mia Liguria – Regione Liguria;

Cantina BERSANO, Main Partner per il secondo anno consecutivo, protagonista con un corner dedicato e con la Masterclass di apertura del sabato;

GINO Spa;

Gingar Distilled Gin.

Accanto ai Main Partner, Vini in Villa può contare sul contributo di Technical Partner e sponsor che condividono la volontà di sostenere un evento nato sul territorio e cresciuto insieme al territorio tra cui figurano: Callmewine, Prime Quality, Smoky Blinders Cigar Club, AZ Marine Power Group, EBF Green ed EBF Piante & Vivai.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia e di Regione Liguria.