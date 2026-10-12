Sanremo, Noi4You presenta: "Costellazioni Familiari ~ La Ferita del Tradimento", una serata tra psicologia e cultura del vino

Tornano i Laboratori Autostima promossi da Noi4You, lo sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza. Giovedì 15 ottobre, alle ore 21, Palazzo RoverizioFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni a Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento dal titolo "Costellazioni Familiari ~ La Ferita del Tradimento", un percorso speciale condotto dalla Dr.ssa P. Sciolla, psicoterapeuta familiare e sommelier AIS.

L'incontro coniuga il lavoro psicologico con l'arte della degustazione: il tema dell'introspezione sarà affiancato da un calice scelto appositamente per la sua risonanza narrativa, definito il "vino traditore per eccellenza". Attraverso un dialogo che intreccia degustazione e parola, la serata intende favorire consapevolezza e ascolto reciproco in un ambiente informale, accogliente e privo di giudizio.

L'iniziativa riflette appieno la missione di Noi4You, da sempre impegnata nella promozione di eventi capaci di unire il rigore psicologico a linguaggi accessibili, offrendo alla cittadinanza opportunità di crescita personale e condivisione.

La partecipazione all'evento è gratuita; ai partecipanti è richiesto unicamente di portare con sé il proprio calice da degustazione.