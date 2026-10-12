Casinò di Sanremo, sette spettacoli per la stagione teatrale 2026-2027: da “Forza Venite Gente” a Chiara Francini

Sette appuntamenti con protagonisti di primo piano del teatro italiano, tra grandi classici della drammaturgia, musical, danza e commedie contemporanee. È la proposta della stagione teatrale 2026-2027 del Casinò di Sanremo, che si prepara ad accogliere il pubblico con un cartellone variegato, capace di alternare tradizione e modernità e di rivolgersi a spettatori di diverse generazioni. Da Geppy Gleijeses a Pino Micol, da Vanessa Gravina a Massimiliano Gallo, passando per Chiara Francini, Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi, il programma punta su interpreti affermati e testi di grande richiamo. Non mancherà la danza, con il Balletto di Siena, mentre il ritorno del musical sarà affidato a “Forza Venite Gente”, spettacolo che si inserisce nelle celebrazioni dell'anno francescano. Abbonamenti e biglietti sono già disponibili, sia online sia attraverso i servizi di biglietteria del teatro.

"La nuova stagione teatrale del Casinò si conferma un tassello importante per la programmazione culturale della città. Un cartellone così ricco ed eterogeneo, capace di spaziare dai grandi classici al musical, fino alla danza e alla commedia d'autore, rappresenta un ulteriore volano dell'offerta d'intrattenimento di Sanremo anche al di fuori dei picchi stagionali", sottolinea l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Una proposta che intende rafforzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nell'offerta culturale cittadina, valorizzando al tempo stesso la presenza di artisti di rilievo nazionale e la possibilità di avvicinare nuovi spettatori al teatro.

Il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e al consigliere Mauro Menozzi, evidenzia la volontà di coniugare modernità e tradizione, recuperando anche l'attenzione verso la danza, già presente nelle programmazioni degli anni Venti. "Con Forza Venite Gente abbiamo voluto inserirci nelle celebrazioni dell'Anno francescano in collaborazione con il convento dei frati Cappuccini. A questi appuntamenti abbiamo unito classico e moderno, pièce drammatiche ed esilaranti, costruendo un cartellone culturalmente elevato per intercettare i gusti di un'ampia fascia di pubblico", dichiara Di Meco. Confermata inoltre una politica di prezzi accessibili, con agevolazioni dedicate a studenti, insegnanti e persone fragili.

Il debutto il 4 novembre con “Forza Venite Gente”

Ad aprire la stagione sarà, mercoledì 4 novembre alle 21, il musical “Forza Venite Gente”, dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi e proposto in collaborazione con il convento dei Padri Cappuccini di Sanremo. Lo spettacolo si inserisce nelle iniziative legate agli 800 anni dalla morte del Santo e ripercorre, attraverso musica, recitazione e danza, la vicenda umana e spirituale del Patrono d'Italia. Al centro della narrazione c'è anche il rapporto tra Francesco e il padre Pietro Bernardone, incapace di comprendere inizialmente le scelte e gli ideali del figlio. Una contrapposizione che diventa occasione per riflettere sulle distanze generazionali, sulle aspettative familiari e sulla ricerca di un amore capace di superare incomprensioni e differenze. Il musical, scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, è diretto da Ariele Vincenti e si avvale delle musiche di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle 21, quando Geppy Gleijeses, con la partecipazione di Pino Micol, porterà in scena “Il sindaco del rione Sanità”, uno dei testi più apprezzati di Eduardo De Filippo. La regia è firmata dallo stesso Gleijeses, che da tempo coltiva un profondo legame artistico con l'opera eduardiana. Al centro della commedia c'è Antonio Barracano, uomo che si dedica a risolvere controversie e a garantire una forma di giustizia alternativa a quella ufficiale, in un mondo dove le istituzioni non sempre riescono a tutelare i più deboli. Un testo che affronta temi sociali e politici, interrogandosi sul confine tra giustizia, legalità e morale. La produzione vede la partecipazione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, affiancato da Dear Friends.

Pirandello, Massimiliano Gallo e Chiara Francini

Dopo la pausa invernale, la stagione riprenderà domenica 14 marzo alle 21 con “L'uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, interpretato da Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, con Beatrice Fedi, Massimo Grigò, Franca Penone, Lorenzo Prestipino e Mario Valiani. L'adattamento e la regia sono di Roberto Valerio. La commedia, tra grottesco e situazioni paradossali, mette in luce l'ipocrisia sociale e il tentativo dei protagonisti di salvare le apparenze di fronte a una situazione sentimentale complessa. Dietro il meccanismo comico emergono interrogativi ancora attuali sulla morale, sulle convenzioni e sui comportamenti umani. Il testo pirandelliano offre così uno sguardo ironico e al tempo stesso amaro sulle contraddizioni della società, mantenendo intatta la propria capacità di parlare anche al pubblico contemporaneo.

Martedì 30 marzo alle 21 sarà invece la volta di Massimiliano Gallo con “Malinconico. Moderatamente felice”, spettacolo tratto dal personaggio creato dallo scrittore Diego De Silva. L'avvocato Vincenzo Malinconico, già conosciuto dal grande pubblico televisivo grazie all'interpretazione dello stesso Gallo, torna sul palcoscenico con le sue fragilità, le vicende sentimentali complicate e un modo tutto personale di affrontare le difficoltà quotidiane. Il racconto si sviluppa attraverso tre ambiti fondamentali della vita del protagonista: il lavoro, i sentimenti e la famiglia. Tra ironia, disincanto e riflessioni, la pièce restituisce il ritratto di un uomo che fatica a sentirsi a proprio agio nei ruoli che la vita gli assegna, ma proprio per questo riesce a suscitare empatia e riconoscimento.

Il programma proseguirà sabato 10 aprile alle 21 con Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”, celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Alessandro Tedeschi. La commedia affronta con toni ironici e provocatori le dinamiche della vita coniugale, le gelosie e le contraddizioni legate all'idea di una relazione aperta. Attraverso il confronto tra i due protagonisti, lo spettacolo mette in discussione gli equilibri del matrimonio borghese e i cambiamenti sociali che hanno accompagnato l'evoluzione dei rapporti di coppia. Un testo che, tra risate e momenti di riflessione, continua a interrogare il pubblico sulle fragilità dei legami sentimentali, sulle differenze tra uomini e donne e sulla difficoltà di conciliare libertà individuale e vita condivisa.

La danza del Balletto di Siena e la chiusura con “Notte di Follia”

Venerdì 23 aprile alle 21 il palcoscenico del Casinò sarà dedicato alla danza con “Ballet 3K – Rachmaninoff”, proposto dal Balletto di Siena e firmato da Marco Batti. Lo spettacolo mette in dialogo la tecnica del balletto classico con le sonorità techno-house, attraverso una proposta contemporanea caratterizzata da luci immersive, ritmo e coreografie di forte impatto visivo. Una produzione che punta a coinvolgere anche le nuove generazioni, senza rinunciare alla precisione tecnica e all'eleganza della danza accademica. L'appuntamento rappresenta una delle novità del cartellone e si inserisce nella volontà di recuperare e valorizzare la tradizione degli spettacoli di danza all'interno della programmazione del Casinò, affiancando linguaggi artistici differenti.

La stagione si concluderà giovedì 6 maggio alle 21 con Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi in “Notte di Follia”, commedia di Josiane Balasko diretta dallo stesso Tedeschi. L'incontro tra Jacques, noto conduttore televisivo alle prese con un profondo malessere personale, e Simone, una donna appena uscita dal carcere, dà vita a una notte fatta di battibecchi, rivelazioni e situazioni imprevedibili. I due personaggi, apparentemente lontanissimi per esperienze e condizione sociale, scopriranno progressivamente di condividere fragilità e solitudine. Tra momenti comici e passaggi più intensi, lo spettacolo affronta il bisogno di comprensione e la difficoltà di mostrarsi per ciò che si è, al di là delle maschere imposte dalla società. Un finale che promette di unire intrattenimento e riflessione, chiudendo una stagione costruita attorno a generi e sensibilità differenti.

Biglietti, abbonamenti e agevolazioni

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti è già aperta. Per l'intera stagione, che comprende sette spettacoli, i prezzi degli abbonamenti sono di 150 euro per la platea di primo settore, 120 euro per il secondo settore e 90 euro per la galleria. Per i singoli spettacoli, il biglietto costa 25 euro per la platea di primo settore, 20 euro per il secondo settore e 15 euro per la galleria.

Sono previste agevolazioni per il pubblico più giovane: il biglietto in galleria per gruppi di dieci studenti accompagnati da un insegnante è fissato a 5 euro, mentre per gruppi superiori a dieci persone il costo scende a 4 euro. Le persone fragili e i rispettivi accompagnatori possono beneficiare di uno sconto del 50%, mentre associazioni e compagnie teatrali, presentando gli elenchi dei soci o dei componenti attraverso i rispettivi rappresentanti, possono ottenere una riduzione di 5 euro sugli abbonamenti.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.boxol.it/casinosanremo. La biglietteria presso il botteghino del teatro è aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19.30 e, nei giorni degli spettacoli in programma, dalle 16 alle 21. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria della Compagnia Teatro dell'Albero presso la porta del teatro del Casinò al numero 0184 595273, oppure utilizzare i numeri 347 7302028 e 333 7679409, anche tramite WhatsApp.