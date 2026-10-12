San Romolo, la Castagnata concede il bis: tantissimi partecipanti per la festa tra natura, musica e tradizione (Foto)

È stata una giornata di grande partecipazione e convivialità quella che ieri, domenica 11 ottobre, ha animato il Prato di San Romolo, dove si è svolta la seconda edizione della Castagnata, organizzata dall’Associazione Amici di San Romolo in collaborazione con il Comune di Sanremo. L’evento ha bissato il successo dello scorso anno, facendo registrare una presenza ancora maggiore di residenti e visitatori, arrivati nella frazione matuziana per trascorrere un pomeriggio all’insegna della tradizione, della natura e dello stare insieme. Moltissimi i partecipanti, tra famiglie, adulti e bambini, che hanno scelto di raggiungere San Romolo per condividere un appuntamento ormai capace di richiamare l’attenzione della comunità e valorizzare una delle località più caratteristiche dell’entroterra sanremese.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, presenti per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale all’iniziativa e alle attività promosse dall’associazione. La loro partecipazione ha accompagnato un pomeriggio nel quale il Prato di San Romolo si è trasformato in un punto di incontro per residenti e visitatori, confermando l’interesse suscitato dagli appuntamenti capaci di coniugare tradizioni locali e promozione del territorio. Il risultato di questa seconda edizione rappresenta una conferma per gli organizzatori, che hanno visto crescere la partecipazione rispetto all’appuntamento dello scorso anno, consolidando il ruolo della Castagnata nel calendario delle iniziative autunnali della frazione.

A fare da protagoniste sono state naturalmente le castagne arrosto, simbolo della stagione autunnale e occasione per riscoprire i sapori della tradizione in un contesto immerso nel verde. Accanto ai bracieri e ai cartocci distribuiti ad offerta libera, la manifestazione ha proposto anche momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. La musica del gruppo Berber ha accompagnato il pomeriggio, contribuendo a creare un’atmosfera festosa, mentre il truccabimbi ha regalato momenti di divertimento ai più piccoli. Grande interesse anche per la falconeria, che ha arricchito il programma con una proposta capace di incuriosire grandi e bambini, aggiungendo un ulteriore elemento di attrazione alla giornata.

La Castagnata si conferma così un’occasione per vivere San Romolo, valorizzarne il patrimonio naturalistico e rafforzare il senso di comunità, attraverso una formula semplice che mette insieme prodotti della tradizione, musica e attività per le famiglie. Il successo dell’iniziativa testimonia l’importanza di mantenere vivi gli appuntamenti che favoriscono la frequentazione della frazione e permettono a residenti e visitatori di riscoprirne il paesaggio, soprattutto in un periodo dell’anno nel quale i boschi e i colori autunnali fanno da cornice ideale alle attività all’aria aperta. Per l’Associazione Amici di San Romolo, il bilancio della seconda edizione è dunque positivo: la partecipazione numerosa e la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale confermano il valore di una manifestazione che punta a unire natura, storia e comunità, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’appuntamento negli anni a venire.