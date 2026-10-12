CNA Imperia al TTG di Rimini: Manuel Marchetta presenta il minestrone del Ponente ligure

Il 15 ottobre lo chef del Ristorante Venti di Ventimiglia protagonista nello spazio di CNA Nazionale insieme a Serena Mela, presidente CNA Imperia Frantoiani. Tradizione, innovazione e alta cucina per raccontare la Liguria autentica. Vazzano: «Un talento che merita riconoscimenti importanti. Ci auguriamo che nel suo futuro possa esserci anche una stella Michelin».

Il talento della cucina del Ponente ligure approda a Rimini. Giovedì 15 ottobre, in occasione del TTG Travel Experience 2026, Manuel Marchetta, chef del Ristorante Venti di Ventimiglia, sarà uno dei protagonisti dell'iniziativa promossa da CNA Liguria presso lo stand di CNA Nazionale, portando sul palcoscenico di una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al turismo una personale interpretazione della tradizione gastronomica del territorio imperiese.

Al suo fianco Serena Mela, del prestigioso Frantoio Sant'Agata d'Oneglia e presidente di CNA Imperia Frantoiani, per un incontro tra due espressioni d'eccellenza dell'artigianato alimentare: la cucina contemporanea e la cultura dell'olio extravergine di oliva da cultivar Taggiasca.

L'appuntamento si inserisce nel programma regionale “TRA MARE E TERRA – Sapori, Territori ed Esperienze della Liguria Autentica”, in calendario dalle ore 13.00 alle 15.00 presso il Padiglione A3, stand CNA Nazionale 324–427, Area Talk&Build.

Il panel dedicato a CNA Imperia, previsto dalle 14.05 alle 14.55, avrà come tema “Dove il mare incontra l'entroterra – Olio, vallate, borghi e longevità” e proporrà un racconto nel quale prodotti, imprese, paesaggi e tradizioni diventano strumenti per costruire nuove opportunità di turismo esperienziale.

MANUEL MARCHETTA, UNA CARRIERA COSTRUITA TRA ESPERIENZE INTERNAZIONALI E AMORE PER IL TERRITORIO

Quella di Manuel Marchetta è la storia di una passione nata fin da bambino, respirando l'atmosfera della ristorazione nel locale di famiglia, e trasformata negli anni in una professione caratterizzata da ricerca, impegno e continua crescita.

Dopo la formazione all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, il suo percorso si arricchisce di esperienze professionali nel Principato di Monaco, presso il ristorante Chez Gianni, e a Londra, all'Abetone Restaurant.

Il ritorno nel Ponente ligure lo vede protagonista di importanti esperienze professionali: cinque anni come Executive Chef al Ristorante Hanbury di Ventimiglia, successivamente all'Ittiturismo Patrizia di Sanremo e alla guida della cucina del Mimosa Restaurant, all'interno dell'Hotel Miramare The Palace.

Oggi, attraverso il Ristorante Venti di Ventimiglia, Marchetta esprime una propria identità gastronomica, nella quale la cucina mediterranea incontra tecniche contemporanee, attenzione alla materia prima, creatività e rispetto delle radici.

Un percorso che CNA Imperia considera particolarmente significativo, anche per il contributo che professionisti di questo livello possono offrire alla reputazione gastronomica e all'attrattività turistica della provincia.

AL TTG IL MINESTRONE DEL PONENTE LIGURE DIVENTA UN PIATTO D'AUTORE

Per il pubblico del TTG, Marchetta proporrà una reinterpretazione del “Minestrone del Ponente ligure con olio extravergine di oliva da cultivar Taggiasca”.

Una preparazione che affonda le radici nella cucina popolare, negli orti delle vallate, nella stagionalità degli ingredienti e nella cultura alimentare mediterranea.

Attraverso la sensibilità dello chef, un piatto simbolo della tradizione familiare diventerà espressione di una cucina contemporanea capace di innovare senza cancellare la memoria gastronomica del territorio.

Protagonista della preparazione sarà l'olio extravergine da cultivar Taggiasca, elemento identitario del paesaggio e dell'economia del Ponente ligure.

SERENA MELA, QUASI DUE SECOLI DI STORIA DELL'OLIO LIGURE

Ad accompagnare Marchetta sarà Serena Mela, esponente di una storica famiglia di frantoiani e presidente di CNA Imperia Frantoiani.

La storia del Frantoio Sant'Agata d'Oneglia affonda le proprie radici nel 1827, quando la famiglia Mela iniziò a dedicarsi alla produzione dell'olio nel borgo di Sant'Agata d'Oneglia.

Una tradizione che attraversa quasi due secoli e che, generazione dopo generazione, ha saputo coniugare competenze artigianali, attenzione alla qualità e capacità di innovazione.

Oggi Serena, insieme alla sorella Cristiana, porta avanti un'attività che rappresenta una delle realtà più conosciute della produzione olearia del Ponente, valorizzando l'olio extravergine e le produzioni legate alla cultivar Taggiasca.

Il Frantoio Sant'Agata d'Oneglia ha ottenuto nel tempo importanti riconoscimenti, tra cui l'Ercole Olivario, contribuendo a diffondere la conoscenza dell'eccellenza olearia ligure.

Al TTG, Serena Mela porterà la testimonianza di un'impresa che non produce soltanto olio, ma custodisce un patrimonio fatto di uliveti, terrazzamenti, muretti a secco, famiglie e tradizioni.

Un patrimonio che può diventare anche una risorsa per il turismo, attraverso la conoscenza dei frantoi, delle lavorazioni, della cultura dell'assaggio e dei territori nei quali nasce l'olio.

IL VERMENTINO DEI COLLI DI LUNI INCONTRA LA CUCINA DEL PONENTE

Un ulteriore elemento di originalità sarà l'abbinamento del piatto di Manuel Marchetta con un Vermentino DOC Colli di Luni, espressione del territorio spezzino.

Una scelta voluta da CNA Liguria per dimostrare come Levante e Ponente possano valorizzarsi reciprocamente, mantenendo le rispettive identità.

Durante il panel dedicato alla Spezia, infatti, le ostriche del Golfo incontreranno il Pigato della Valle Arroscia, attraverso il progetto Ranzo Is Wine. Nel successivo momento imperiese, sarà invece il Vermentino dei Colli di Luni ad accompagnare il minestrone del Ponente.

Due abbinamenti incrociati, un unico messaggio: la Liguria è una regione fatta di territori diversi, ma capace di esprimere una straordinaria identità comune.

CNA IMPERIA: DALLA QUALITÀ DELLA CUCINA AL TURISMO DELLA LONGEVITÀ

Il panel imperiese sarà anche l'occasione per valorizzare il rapporto tra produzioni agroalimentari, turismo delle aree interne, benessere e qualità della vita.

In questo contesto sarà richiamato il Liguria Longevity Project, promosso da CNA Imperia, che propone una visione del Ponente ligure come destinazione da vivere durante tutti i dodici mesi dell'anno, attraverso la cucina mediterranea, il movimento all'aria aperta, i borghi, la cultura dell'olio e le esperienze legate al territorio.

Un progetto che intende trasformare le eccellenze locali in nuove motivazioni di viaggio, favorendo la destagionalizzazione e generando opportunità economiche per artigiani, produttori, ristoratori, strutture ricettive e attività commerciali.

VAZZANO: «MARCHETTA HA TALENTO E PERSONALITÀ. CI AUGURIAMO CHE POSSA ARRIVARE ANCHE UNA STELLA MICHELIN»

«Portare al TTG due figure come Manuel Marchetta e Serena Mela significa presentare una parte importante del patrimonio imprenditoriale e professionale della nostra provincia», dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, Vicesegretario di CNA Liguria e Coordinatore regionale CNA Turismo e Commercio.

«Manuel rappresenta una generazione di cuochi che ha saputo investire sulla formazione, confrontarsi con esperienze professionali di rilievo e tornare sul territorio con un bagaglio di competenze capace di valorizzare la nostra cucina. È uno chef che ha personalità, sensibilità e una visione contemporanea della gastronomia, senza dimenticare le proprie origini.

Crediamo che il suo percorso meriti attenzione e riconoscimenti sempre più importanti. Ci auguriamo sinceramente che nel suo futuro possa esserci anche una stella Michelin. Sarebbe una soddisfazione straordinaria per lui, per Ventimiglia e per l'intero Ponente ligure. È un auspicio che esprimiamo con convinzione, nella consapevolezza che i grandi risultati si costruiscono attraverso il lavoro quotidiano, la ricerca e la costanza.

Accanto a Manuel abbiamo voluto Serena Mela, che rappresenta una storia imprenditoriale di quasi due secoli e un settore, quello dei frantoiani, fondamentale per la nostra identità. Il suo impegno dimostra che la tradizione non è qualcosa da conservare immobile, ma un patrimonio da far crescere e conoscere.

Con questo appuntamento vogliamo ribadire che la qualità della ristorazione e delle produzioni artigianali è anche qualità dell'offerta turistica. Un grande piatto può diventare il motivo per visitare un territorio, conoscerne le imprese, scoprire i borghi e vivere esperienze autentiche.

La collaborazione tra le CNA territoriali della Liguria, testimoniata anche dagli abbinamenti tra i prodotti del Levante e del Ponente, dimostra che possiamo costruire insieme un'offerta turistica regionale ancora più riconoscibile e competitiva.

È questa la Liguria che vogliamo rappresentare: una regione che valorizza le proprie differenze e le trasforma in una grande ricchezza comune».

L'appuntamento con Manuel Marchetta e Serena Mela è per giovedì 15 ottobre, dalle ore 14.05 alle 14.55, al TTG Travel Experience di Rimini, presso lo stand CNA Nazionale, Padiglione A3, stand 324–427, Area Talk&Build.