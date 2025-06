Scoprire la Sardegna con MangiareSardo, lo shop dei prodotti tipici

Dopo anni di attività come Nonna ISA ItalianFood, la piattaforma e-commerce del Gruppo ISA cambia nome e diventa mangiaresardo.com. Una scelta dettata dal desiderio di parlare in modo più diretto a un pubblico sempre più attento all’origine dei prodotti.

Il rebranding punta, infatti, a rendere immediatamente riconoscibile il legame con la Sardegna e le sue eccellenze enogastronomiche.

Un’operazione che rafforza ulteriormente la posizione sul mercato italiano dell’e-commerce agroalimentare del portale, senza mai perderne di vista la mission: offrire ai consumatori di tutta Italia un accesso semplice e veloce alla qualità autentica dell’isola, con un’offerta di ben 900 prodotti in catalogo, tra alimenti freschi e non.

I formaggi e i salumi della tradizione su MangiareSardo



Tra i prodotti più rappresentativi dell'enogastronomia sarda disponibili su MangiareSardo ci sono senza dubbio i formaggi, che sono un vero e proprio simbolo della cultura agro-pastorale dell'isola.

Il più famoso è senza dubbio il Pecorino Sardo, un formaggio a pasta dura, prodotto esclusivamente con latte di pecora sarda, che si distingue per il suo sapore deciso e aromatico. Il Pecorino Sardo è disponibile in diverse stagionature, da quella fresca a quella più stagionata, che può arrivare fino a 12 mesi. Un altro formaggio tipico della Sardegna è il Fiore Sardo, un formaggio a pasta dura, prodotto con latte di pecora intero, che si caratterizza per il suo sapore intenso e leggermente affumicato.

Tra i formaggi freschi, invece, spicca la ricotta di pecora, un prodotto morbido e cremoso, dal sapore delicato e leggermente dolce, che viene utilizzato sia per preparazioni dolci che salate.

Un altro elemento distintivo della cucina sarda che non manca su MangiareSardo è rappresentato dai salumi, prodotti artigianalmente secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione.

Tra i salumi più apprezzati c'è la salsiccia sarda, prodotta con carne di maiale selezionata e aromatizzata con spezie e aromi naturali. Un altro salume tipico è il guanciale, ricavato dalla guancia del maiale e caratterizzato da un sapore intenso e speziato. Infine, tra i salumi più pregiati della Sardegna c'è il prosciutto crudo di montagna, prodotto con cosce di maiale selezionate e stagionato per almeno 12 mesi.

I prodotti da forno nel catalogo di Mangiaresardo.com

Tra i prodotti da forno, invece, il più celebre - e molto richiesto anche su mangiaresardo.com - è senza dubbio il pane carasau, un pane croccante e sottile, noto anche come "carta da musica". Il pane carasau è un prodotto antico, che veniva originariamente preparato dai pastori sardi per essere conservato a lungo durante i periodi di transumanza.

C’è poi il pane guttiau, una variante del pane carasau che viene spennellato con olio d'oliva e cosparso di sale prima di essere cotto al forno. Tra i prodotti da forno dolci, invece, spiccano i papassinos, biscotti ricchi di frutta secca e uvetta, spesso ricoperti di glassa, che vengono tradizionalmente preparati in occasione delle feste e delle celebrazioni.

L’offerta vinicola di MangiareSardo

Tra i prodotti più rappresentativi dell'enogastronomia sarda ci sono anche i vini, che riflettono la ricchezza e la varietà del territorio. Tra i vini bianchi più apprezzati, disponibile su MangiareSardo, c'è il Vermentino di Sardegna, fresco e aromatico, caratterizzato da note fruttate e floreali.

Tra i vini rossi, invece, spicca dal catalogo il Cannonau di Sardegna, un vino corposo e strutturato, con sentori di frutta rossa e spezie. Un altro vino tipico della Sardegna è il Carignano del Sulcis, un vino rosso intenso e complesso, con note di frutta matura e spezie.

Le ricette tipiche sarde da preparare con i prodotti di MangiareSardo

La cucina sarda è ricca di piatti tradizionali che riflettono la storia, la cultura e le tradizioni dell'isola. Grazie ai prodotti di MangiareSardo, è possibile preparare a casa alcune delle ricette più tipiche e rappresentative della gastronomia sarda.

Uno dei piatti più celebri è la zuppa gallurese, un piatto a base di pane carasau, formaggio e brodo di carne.

Per preparare la zuppa gallurese, si inizia tagliando il pane carasau a pezzi e disponendolo in una teglia, alternando strati di pane con strati di formaggio grattugiato, come il pecorino sardo e il fiore sardo. Si aggiunge poi del brodo di carne caldo fino a coprire completamente il pane e si lascia riposare per qualche minuto. Infine, si inforna la teglia a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante.

Un altro piatto tipico della cucina sarda è la fregola con arselle, una ricetta a base di fregola, un formato di pasta di semola di grano duro tipico della Sardegna, e arselle, piccoli molluschi simili alle vongole.

Per preparare la fregola con arselle, si inizia facendo soffriggere in una padella dell'aglio con un po' di olio d'oliva e peperoncino (se si gradisce), aggiungendo poi le arselle e facendole aprire a fuoco vivo. Si aggiungono poi dei pomodorini tagliati a metà e si lascia cuocere per qualche minuto. Nel frattempo, si cuoce la fregola in acqua salata e si scola al dente. Si unisce la fregola al sugo di arselle e pomodorini e si lascia insaporire per qualche minuto, aggiungendo un po' di prezzemolo fresco tritato prima di servire.

Tra i dolci tipici della Sardegna, invece, spiccano le pardulas, dei dolcetti a base di ricotta e scorza di limone, aromatizzati con zafferano.

Per prepararle, si inizia mescolando della ricotta con zucchero, scorza di limone grattugiata e zafferano, fino ad ottenere un composto omogeneo. Si prepara poi una pasta con farina, strutto e acqua, che viene stesa e tagliata a dischetti. Su ogni dischetto si dispone un cucchiaio di ripieno di ricotta e si richiudono i bordi formando dei piccoli cestini. Si infornano le pardulas a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando non risultano dorate.

Grazie a MangiareSardo è possibile portare in tavola i sapori autentici della Sardegna, scoprendo le eccellenze gastronomiche di questa terra ricca di storia, cultura e tradizioni.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.