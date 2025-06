Save the date: alle 16 di venerdì 27 giugno il Tunnel di Tenda riaprirà al traffico, attesa per l'appuntamento storico

Alle 16 di venerdì 27 giugno il traforo del Colle di Tenda verrà finalmente riaperto al traffico e tornerà a collegare la valle Vermenagna e la Valle Roya. Dopo anni di lavori, ritardi, vicende giudiziarie e difficoltà tecniche. A ufficializzare la notizia è Anas, con un annuncio che suona come un vero e proprio “save the date” rivolto al territorio e agli automobilisti: un "save the date" che suona come un invito a tornare a vivere una mobilità finalmente riconnessa tra i due versanti delle Alpi Marittime. Fino ad ora c'era la data: il 27 giugno. Ora c'è anche l'orario: si apre alla circolazione alle 16. In vista del weekend.

La riapertura del tunnel rappresenta un evento attesissimo per l’intero comprensorio alpino, che ha vissuto in questi anni una condizione di isolamento pesante, causato dalla tempesta Alex dell'ottobre 2020. Senza dimenticare il blocco dei lavori per la realizzazione della nuova canna del tunnel, con il sequesto del cantiere, il cambio della ditta appaltatrice e il processo. Ora, però, la luce in fondo al tunnel non è più solo una metafora: il 27 giugno riaprirà al traffico un’opera strategica non solo per i residenti, ma anche per il rilancio del turismo tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. La cerimonia di riapertura prevede la presenza di rappresentanti istituzionali italiani e francesi - a partire dai due ministri Salvini e Tabarot - a testimonianza dell'importanza anche simbolica del momento.

La viabilità sarà ripristinata secondo le modalità e gli orari che verranno comunicati a ridosso di data da Anas. Ma una cosa è certa: dopo anni di chiusure, attese e promesse, il Tunnel del Tenda torna ad essere davvero percorribile.