Bordighera, ripristino del manto stradale in diverse vie della città: al via i lavori (Foto)

Al via i lavori di ripristino del manto stradale a Bordighera. Sono iniziati ieri tra via Bigarella e la Romana.

"Sono in corso, dopo ripetuti solleciti alle ditte che hanno posato la fibra ottica, i lavori di ripristino del manto stradale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Il cantiere, operativo tra via Bigarella e via Romana, si sposterà in via Rossi, via Neckarsulm, via Sobrero, via Coggiola, via Principessa Mafalda, via Cesare Augusto, via Bellavista e via Arziglia" - sottolinea il primo cittadino.