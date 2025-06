Genova: l'Assessore regionale sanremese Luca Lombardi ha incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè

"Col ministro Santanchè siamo totalmente in linea sulle politiche turistiche e sul fatto che sia necessario elevare la qualità dei servizi da offrire ai nostri visitatori e in particolare modo a chi fa del diportismo considerando che l’offerta della Liguria è di tutto rispetto con 40 approdi, 20 mila posti barca e 14 marina resort”. Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi al termine di un incontro con il ministro del Turismo Daniela Santanchè, oggi a Genova in occasione dell'arrivo dell'Amerigo Vespucci.

“Abbiamo parlato anche del progetto di promozione del turismo nautico 'L’Italia Vista dal Mare – Scopri dove ti porto' sviluppato da Assonautica Italiana in collaborazione con le Regioni che ha come obiettivo la promozione dei porti turistici come punti di approdo per esplorare l’entroterra, attraverso itinerari turistico-culturali: l'iniziativa ha previsto la creazione di 17 itinerari nautici su tutto il territorio italiano, pubblicati sul sito Italia.it. Per la Liguria, è presente l’itinerario 'La rotta dei poeti' che va da Sanremo a Santo Stefano di Magra e che offre ai turisti nautici l’occasione di conoscere le eccellenze dei nostri territori”, ha aggiunto Lombardi.