Bordighera: collegamento tra la zona d’Arziglia e il porto turistico, serie di interventi al 'Camin du Pipu'

Nuova iniziativa dell’Amministrazione Ingenito per valorizzare il territorio anche attraverso l’attenzione per l’ordinaria manutenzione: questa mattina la Giunta ha approvato il progetto per una serie di interventi che riguarderanno il 'Camin du Pipu', sentiero pedonale di collegamento tra la zona d’Arziglia e il porto turistico.

I lavori si articoleranno in più fasi. Ad una pulizia preliminare mediante decespugliamento, seguirà la stesa di ghiaia e sabbia stabilizzata con legante lungo tutto il camminamento. Lato valle la pavimentazione sarà contenuta ove possibile dagli scogli già presenti, in altre parti da una bordura in acciaio corten; per un tratto è prevista la posa di una protezione realizzata con pali di legno e cime alla marinara.

“Il Camin du Pipu - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito - è particolarmente amato: affacciato sul mare, offre una veduta splendida sul porto. Meritava un progetto mirato di manutenzione che ne ripristinasse appieno la funzionalità e la fruibilità in sicurezza e ne valorizzasse la bellezza, anche in chiave turistica, in una Bordighera dove l’attività outdoor sta diventando in misura crescente fattore di crescita e sviluppo. Stiamo lavorando in questo senso anche per il sentiero del Beodo, vera ricchezza del nostro territorio; anche lì vogliamo intervenire partendo proprio da quei piccoli lavori che dimostrano una cura puntuale ed attenta”.

Il quadro economico per la manutenzione ordinaria del Camin du Pipu è pari a € 30.000, finanziato con la variazione di bilancio con cui, nel marzo 2025, la Giunta Ingenito ha investito oltre 5.000.000 di euro per opere pubbliche e nuovi progetti. In delibera viene dato mandato all’Ufficio Gare per lo svolgimento della gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento.