Referendum abrogativi, affluenza al 24,4% nell'Imperiese. Quorum non raggiunto a livello nazionale

Alla chiusura dei seggi, si attesta al 24,4 per cento l’affluenza alle urne nell’Imperiese: è la più bassa delle quattro province liguri. A livello nazionale, la media di affluenza si è fermata intorno al 30 per cento, il quorum per i referendum non è stato raggiunto. Si votava su cinque quesiti: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza.

In Liguria la percentuale, del 34,14 per cento, è leggermente più alta di quella nazionale. Sul territorio la partecipazione ha avuto un andamento differenziato: in provincia di Genova l’affluenza è stata la più elevata (37,72 per cento), seguita da La Spezia (34,82 per cento) e Savona (33, 01 per cento). Nell’Imperiese la percentuale più alta di votanti è stata a Montegrosso Pian Latte (46,94 per cento) la più bassa ad Aquila d’Arroscia (8,4 per cento). Nel comune di Imperia si è attestata al 29,38 per cento.

Le percentuali nel dettaglio: Airole 45,7 %; Apricale 28,5 %; Aquila D'Arroscia 8,4 %; Armo 24,71 %; Aurigo 23,64 %; Badalucco 33,61%; Bajardo 29,73%; Bordighera 22,72%; Borghetto d'Arroscia 25,83%; Borgomaro 21,49%; Camporosso 9,14%; Caravonica 27,17%; Castel Vittorio 14,84%; Castellaro 24,73%; Ceriana 20,86%; Cervo 24,74%; Cesio 22,71%; Chiusanico 31,49%; Chiusavecchia 25,07%; Cipressa 28,6%; Civezza 25,44%; Cosio D'Arroscia 17,88%; Costarainera 28,33%; Diano Arentino 23,77 %; Diano Castello 21,18 % ; Diano Marina 22,87 %; Diano San Pietro 23,04 %; Dolceacqua 26,95% ; Dolcedo 30,98%; Imperia 29,38 %; Isolabona 24,12% ; Lucinasco 33,7% ; Mendatica 27,01 % ; Molini Di Triora 22,84 %; Montalto Carpasio 28,8 % ; Montegrosso Pian Latte 46,94 %; Olivetta San Michele 15,63 %; Ospedaletti 23,23 %; Perinaldo 19,86 %; Pietrabruna 23,67 %; Pieve Di Teco 22,49 %; Pigna 25,57%; Pompeiana 21,2 %; Pontedassio 25,11 %; Pornassio15,99 % ; Prelà25,41 % ; Ranzo 20,82 % ; Rezzo 29,92 %; Riva Ligure 25,38 %; Rocchetta Nervina 37,43 %;San Bartolomeo al Mare 26,3 % ; San Biagio Della Cima 22,41 % ; San Lorenzo Al Mare 30,1 % ; Sanremo 22,05%; Santo Stefano Al Mare 24,43 %;Seborga 24,3 %; Soldano 27,67 %; Taggia 25,58 % ; Terzorio 29,12 %; Triora 15,5 %; Vallebona 22,66 % ; Vallecrosia 23,76 % ; Vasia 25,82 % ; Ventimiglia 19,46 % ; (Vessalico ) ; Villa Faraldi 19,82 %.