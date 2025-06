Ventimiglia, il Sestiere Ciassa festeggia 50 anni di storia (Foto)

Il Sestiere Ciassa di Ventimiglia festeggia 50 anni di storia con una mostra, un incontro e una 'Cena in giallo rosso'.

"Sestiere Ciassa - 50 anni di storia" è, infatti, il titolo della mostra che prenderà il via l'11 giugno alle 16 in occasione del 50° anniversario dalla nascita del sestiere. Si potrà ammirare presso il centro culturale polivalente San Francesco nel centro storico fino al 14 giugno. "La mostra si potrà visitare al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.30" - dicono gli organizzatori.

Per l'occasione verranno proposti anche eventi collaterali. Sabato 14 giugno, vi sarà 'Il Sestiere Ciassa si racconta', un incontro con alcuni dei protagonisti della storia passata e presente mentre alla sera, alle 20, in piazza San Michele verrà organizzata la 'Cena in giallo rosso'. "L'abbigliamento consigliato per la cena è con i colori del Sestiere Ciassa" - sottolineano gli organizzatori.