Sanremo: schiamazzi, urla e musica ad alto volume anche stanotte in via Martiri, i residenti chiamano la Polizia (Foto)

Continuano ad arrivare alla nostra redazione numerose proteste, da parte dei residenti, per quanto accade in via Martiri della Libertà a Sanremo.

Nonostante i continui controlli delle forze dell’ordine e l’ordinanza emessa nelle scorse settimane dal Sindaco Alessandro Mager, anche stanotte si sono registrati urla, schiamazzi e musica ad altro volume.

I residenti hanno chiamato la Polizia che è intervenuta con una pattuglia sedando gli animi e le urla. “Chi vive in via Martiri – ci scrivono i residenti – è ormai alla saturazione della propria pazienza”.