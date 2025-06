Taggia: in via di realizzazione le strisce gialle per i parcheggi gratuiti destinati ai residenti, dal 15 luglio via al servizio

Si sta procedendo in questi giorni alla predisposizione degli stalli gratuiti destinati esclusivamente ai residenti di Taggia. I parcheggi in questione saranno contraddistinti da strisce gialle e apposita segnaletica verticale e saranno attivi a partire dal 15 luglio 2025. Nel frattempo sarà possibile, a tutti, parcheggiare negli stalli in questione come se fossero parcheggi bianchi.

Per usufruirne sarà necessario fare richiesta al Comune di Taggia con le modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni. Sarà poi rilasciato un cartellino a nucleo familiare che dovrà essere esposto sul cruscotto per permettere agli agenti di Polizia Locale di fare le relative verifiche. Il sindaco di Taggia, Mario Conio, spiega: “Gli operai comunali stanno predisponendo sia la segnaletica verticale sia quella orizzontale. A breve saranno comunicati tutti i dettagli per fare richiesta del nuovo servizio. Crediamo sia un’importante iniziativa per i nostri cittadini.”

In totale saranno circa un centinaio gli stalli dedicati ai residenti e saranno introdotti nelle seguenti aree:

· Via Magellano, lato nord;

· Via Papa Giovanni XXIII, all’interno dell’area Parcheggio ex scuole nei limiti degli stalli tracciati;

· Via Nuvolone, all’interno dell’area Parcheggio nei limiti degli stalli tracciati;

· Primo piano del parcheggio Beckman presso il Viale delle Palme;

· Via Lungo Argentina, dall’intersezione semaforica in direzione nord nei limiti degli stalli tracciati;

· Parcheggio Quartè (piano terra esterno), nei limiti degli stalli tracciati;

· Viale delle Rimembranze, lato destro dall’intersezione con Via Milano.