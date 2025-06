Sei Cpt Imperia: a luglio torna il Summer Lab delle Costruzioni: un’esperienza educativa e gratuita per ragazzi tra i 12 e i 14 anni

Due settimane all’insegna della creatività, del gioco educativo e della scoperta del mondo delle costruzioni. Il SEICPT Imperia, ente bilaterale per la formazione e la sicurezza in edilizia, promuove anche per il 2025 il “Summer Lab delle Costruzioni”, un laboratorio estivo gratuito dedicato a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni (studenti di prima, seconda e terza media). L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Formedil, Regione Liguria, OrientaMenti, delle parti sociali del settore edile – ANCE, FenealUIL, Filca CISL e Fillea CGIL – e con il contributo organizzativo di ANCE Servizi Imperia, anche quest'anno sponsor ufficiale dell’edizione 2025.

L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani al mondo del “fare” attraverso attività pratiche, creative e divertenti, che stimolino la manualità, la fantasia e la collaborazione. I partecipanti potranno scegliere una delle due settimane disponibili: dal 7 all’11 e dal 14 al 18 luglio. Il laboratorio si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario 8:30 – 16:00, e prevede un massimo di 25 iscritti a settimana. Tutte le attività sono completamente gratuite e includono colazione, pranzo e merenda. Sotto il programma delle attività.

Durante le giornate, i ragazzi saranno coinvolti in laboratori creativi e stimolanti: 3D Future, Buildcraft – Muri e Fortezze, Pixel Art, Color Factory, Tiling Masters e sfida alla Creatività. Un’esperienza formativa e divertente, che unisce educazione, orientamento e socialità, pensata per valorizzare la cultura del lavoro e delle costruzioni fin dalla giovane età

Francesco Castellaro, Direttore del SEICPT, dichiara: "Il Summer Lab delle Costruzioni è un progetto in cui crediamo molto, perché consente ai ragazzi di avvicinarsi in modo creativo e divertente a un mondo – quello dell’edilizia – che oggi è sempre più innovativo e ricco di opportunità. Attraverso laboratori manuali e digitali, i partecipanti possono sperimentare non solo tecniche tradizionali, ma anche approcci nuovi legati alla tecnologia, alla progettazione in 3D, alla sostenibilità. È un’iniziativa che unisce gioco, orientamento e scoperta, e che vuole trasmettere ai più giovani il valore del lavoro manuale, dell’ingegno e della collaborazione. Un modo concreto per seminare curiosità e competenze, con lo sguardo rivolto al futuro".

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.seicpt.it, oppure può essere richiesto telefonicamente al numero 0183 710947 o via e-mail scrivendo a info@seicpt-imperia.it. Il “Summer Lab delle Costruzioni” è un’occasione unica per imparare divertendosi e scoprire quanto può essere entusiasmante costruire… insieme.