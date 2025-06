Bordighera: il 'Piatti Center' apre un'attività di ristorazione, l'Amministrazione "Importante per l'offerta della nostra città"

A Bordighera una nuova, importante opportunità di sviluppo legata alla volontà imprenditoriale privata: la Giunta ha approvato lo schema di convenzione urbanistica che permetterà al Piatti Tennis Center di ampliare l’offerta del centro di allenamento con un’attività di ristorazione.

”Apprendiamo con grandissima soddisfazione che il Piatti Tennis Center ha scelto di continuare ad investire a Bordighera per offrire sempre più opportunità ai giocatori e alle loro famiglie.” commenta l’Amministrazione Ingenito, che prosegue: “Si conferma ancora una volta che lo sviluppo delle potenzialità della città e dell’intero comprensorio passa anche attraverso la capacità di attrarre l’iniziativa privata con evidenti benefici per l’indotto economico, per l’immagine del territorio e per le casse comunali, cui saranno riconosciuti in questo caso standard e oneri di urbanizzazione per circa 47.000 euro. Al di là di questi aspetti, comunque primari, per Bordighera è un orgoglio ospitare un polo così prestigioso che accoglie da tutto il mondo atleti che qui trovano, oltre ad un team di professionisti d’eccellenza, un ambiente raccolto e riservato e un clima favorevole per gli allenamenti.”