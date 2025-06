Tutela dell’ambiente e dei mari, l'hotel Nazionale di Sanremo al fianco dei ricercatori dell'Istituto Tethys (Foto)

Nella giornata mondiale degli oceani, l’Hotel Nazionale di Sanremo rafforza il suo impegno per la tutela dell’ambiente e dei mari sostenendo concretamente le attività di ricerca sui cetacei condotte dall’Istituto Tethys all’interno del Santuario Pelagos, un’area marina protetta internazionale nata per salvaguardare i mammiferi marini del Mediterraneo. L’hotel oggi ha donato un obiettivo fotografico Canon RF 24-105, un importante mezzo mancante dell’attrezzatura fotografica Canon in dotazione all’istituto.

"Grazie a questo contributo, potremo non solo proseguire con maggiore efficacia le attività di identificazione individuale degli esemplari delle diverse specie di cetacei, presenti a centinaia nei cataloghi storici dell’Istituto, ma anche realizzare immagini e video di alta qualità, indispensabili per attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico" - afferma Sabina Airoldi, direttore del progetto di ricerca Tethys che ha base a Sanremo.