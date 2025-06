Aggressione omofobica a Sanremo, la solidarietà del Comitato Coldirodi -IN

Il Comitato Coldirodi -IN, alla luce di quanto accaduto, esprime solidarietà a Gianfranco Testa e al suo compagno.

"Ricordiamo che la nostra Costituzione garantisce la libertà di espressione, di pensiero e non la discriminazione" - sottolinea il Comitato Coldirodi -IN.

"Atto grave nei riguardi delle persone che hanno subito offese e aggressione e pessimo esempio per i giovani che mai dovrebbero assistere a tali comportamenti, auspicando che gesti simili non si verifichino più" - afferma il Comitato Coldirodi -IN.