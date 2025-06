Sanremo, incuria e degrado sulle spiagge: la segnalazione

"Vorrei chiedere agli amministratori del nuovo corso, in cui avevo avevo riposto molta fiducia, dove vanno a fare un bagno quando hanno un breve intervallo dagli impegni quotidiani? Io abito in centro e il mare è, estate e inverno, la mia passione. Appena ho un’ora libera vado a farmi una nuotata e in centro ma non ho molte alternative" - segnala una lettrice e una cittadina di Sanremo, Luisa Franza.

"Ho scartato le spiagge di corso Trento Trieste afflitte ormai da anni dai noti motivi e mi rimangono, quindi, gli arenili della Passeggiata Calvino ma qualche addetto comunale c’è mai andato? Roba da terzo mondo!" - mette in evidenza - "La spiaggia ricoperta di ghiaietta grigia e polverosa non attira certo. In mare ormai da anni vi è una tubatura rotta segnalata da alcune boe e quest’anno anche da materiali vari non ben identificati. Non ci sono bidoni per i rifiuti. Le docce pubbliche, posizionate tra le spiagge libere attrezzate, sono in uno stato pietoso, due sono state ripristinate solo ora perché fungevano da magazzino per lo stabilimento con annessa discoteca. Ora le docce funzionano ma attorno vi è solo sporco, ferri vecchi e porta ombrelloni non utilizzati. La doccia poco più in là non ha la pigna da ormai due anni, non vi è una piattaforma che raccolga l’acqua con la conseguenza che si forma un rivolo prima tra le foglie morte di un ficus e poi tra gli asciugamani dei bagnanti".

"Frequentare quel pezzo di arenile mette solo tristezza e denota incuria e degrado. Se si decide di andare oltre, le cose non migliorano granché tra piccoli rivoli non meglio identificati e rifiuti abbandonati. Se si prosegue e si arriva finalmente all’Imperatrice si pensa di essere arrivati in paradiso ma si ci ricrede subito" - sottolinea - "I pochi metri di arenile, raggiungibili con una scaletta con l’ultimo gradino rotto, che si sono formati con le mareggiate sono punteggiati da alghe, canne e legni, anche qui con un misterioso rivolo che dagli scogli arriva al mare, non c’è una doccia né bidoni per i rifiuti. Le cose sicuramente sono migliori negli stabilimenti ed è forse qui che gli Amministratori mi suggeriscono di andare?".