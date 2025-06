L’Ariston celebra il grande tennis: la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Cinema Ritz

Il grande tennis approda sul grande schermo. Domani alle 15 (orario da confermare), il Cinema Ritz del Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la proiezione in diretta della finale del Roland Garros 2025, che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in una sfida epica per il titolo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport e per i tifosi di Sinner, che potranno vivere le emozioni del match in un’atmosfera unica, circondati da altri sostenitori e con la qualità visiva e sonora del grande schermo. Guardare una partita di tennis al cinema può trasformare completamente l’esperienza.

Lo schermo gigante permette di vivere ogni colpo con un’intensità straordinaria, quasi come se si fosse a bordo campo. Grazie alla qualità delle immagini, è possibile cogliere ogni espressione dei giocatori, il movimento della palla e persino le sfumature del terreno di gioco con una nitidezza incredibile. Guardare la partita con altri appassionati crea un’energia speciale, simile a quella di uno stadio, con applausi e reazioni collettive che rendono tutto più coinvolgente. Infine, al cinema ci si gode la partita nel massimo del relax, in poltrona e con una visuale perfetta.

Ingresso a titolo gratuito fino all’esaurimento dei posti, previa registrazione sul sito fino alle 12 di domenica 8 giugno: https://aristonsanremo.com/finale-tennis. L’accesso è consentito a partire dalle ore 14 (da confermare). Possibilità di registrazione in loco qualora i posti prenotati con registrazione non fossero ancora esauriti.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione dei Carota Boys, il celebre gruppo di tifosi che accompagna Jannik Sinner in ogni sua impresa con entusiasmo contagioso. Seguono le sue partite vestiti da carote, un’idea nata dopo che Sinner fu visto mangiare una carota, invece della classica banana, durante un cambio campo all’ATP di Vienna nel 2019. Grazie alla loro simpatia, ai loro travestimenti arancioni e alla presenza costante nei tornei, i Carota Boys sono diventati un vero fenomeno social, con migliaia di follower su Instagram.