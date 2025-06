Vigili del fuoco in azione nella notte per spegnere un incendio divampato in un'auto parcheggiata in via Ortassi.

Non si conoscono i motivi esatti che hanno innescato le fiamme ma l'immediato intervento degli uomini del 115 ha impedito che l'incendio divampasse ulteriormente.

Per fortuna non ci sono stati feriti.