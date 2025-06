Sanremo: Andrea Di Baldassare non ha dubbi "Il mercato annonario? Per noi la gestione deve rimanere al Comune" (Video)

"Il mercato annonario? Per noi la gestione deve rimanere al Comune, pur considerando una possibile evoluzione dello stato attuale”. Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo (e vicario provinciale), non usa giri di parole per spiegare la posizione dell'organizzazione di categoria riguardo l'idea (che si è fatta strada di recente) di affidare il rilancio della struttura a privati oppure a una società partecipata con l'obiettivo di renderla più snella e appetibile.

Lo fa nell'ambito della nuova puntata del format “L'Intervista”, in cui tocca molti temi legati all'economia turistico-commerciale di Sanremo e della provincia. Gli ultimi dati diffusi dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria non sono incoraggianti: nel primo trimestre 2025 nell'Imperiese si sono registrate più cessazioni che iscrizioni di attività (34 contro 29, rispetto ai numeri dell'analogo periodo 2024), su un totale di 25.036 imprese registrate, con una decrescita pari a -0,14%, la quale si traduce nel peggiore andamento in tutta la regione. E nella sola Sanremo sono risultate registrate 6611 imprese, con 117 nuove iscrizioni a fronte di 132 cessazioni non d'ufficio (quindi volute, non obbligate).

Varie le cause di questa situazione, a cominciare dalla forte concorrenza dell'e-commerce e delle catene low cost. “I numeri non sono positivi, ma rispetto a quelli nazionali non destano particolari preoccupazioni – assicura Di Baldassarre – A soffrire di più è Federmoda, nostro storico settore forte, a causa della crescita delle vendite on line e delle proposte a basso costo. Un comparto costituito soprattutto da attività a conduzione familiare, di generazione in generazione”. Quanto alla vicenda-Festival, Di Baldassarre la dipinge con una metafora calcistica dopo i lunghi mesi di incertezza sul futuro organizzativo, per effetto di ricorsi e controricorsi, fino alla conclusione della manifestazione d'interesse indetta (forzatamente) da Palazzo Bellevue con la Rai unica partecipante: “E' stato un rigore a favore del Comune. E l'amministrazione, in particolare il sindaco Mager e l'assessore Sindoni, hanno condotto molto bene una partita difficile”.

Il presidente cittadino di Confcommercio conferma poi sia il progetto filodiffusione per fare cessare l'annosa “guerra dei decibel” in piazza Bresca, cuore della movida (“ci sarà un'unica regia musicale per i 16 locali interessati, con volume controllato, in accordo con il comitato dei cittadini e la supervisione del Comune...”), sia quello per creare un servizio meteo locale per uscire dal sistema delle previsioni ad ampio spettro che spesso penalizzano la tipicità del clima della Riviera.