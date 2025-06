Sanremo, Daphné ospite d'onore al concerto dell'orchestra sinfonica di gallese per la Festa della Repubblica (foto)

Il repertorio delle canzoni del Festival della canzone italiana in occasione del concerto per la Festa della Repubblica sono state un vero e proprio omaggio a Sanremo e al suo Festival. Il concerto ha offerto un'occasione unica per rivivere le emozioni dei brani che hanno segnato decenni di cultura e identità italiana.

A impreziosire la serata, presente come ospite d'onore la Maison Daphné di Sanremo, una partecipazione che sottolinea il legame tra le espressioni culturali del territorio italiano che non si limita ai confini regionali, ma vuole essere orgogliosamente un fil rouge per tutta la penisola e per artisti il cui obiettivo è valorizzare l'importanza di celebrare il Made in Italy in tutte le sue forme con eleganza e prestigio.

Il Museo e Centro Culturale "Marco Scacchi" ha ospitato il concerto "Serata… Sanremo" a dirigere l'orchestra il maestro Gabriele Campioni, affiancato da quattro interpreti d'eccezione: Benedetta Spiga, Giulia Stornelli, Luca Ferramondo e Federico Calamanti. L'evento, è stato curato dalla Banda Musicale "Città di Gallese" e dall'Associazione Musicale "Marco Spoletini", con il patrocinio del Comune di Gallese.