Sanremo: domani primo concerto jazz a Forte Santa Tecla, il trombettista Fabrizio Cattaneo omaggia il grande Armstrong

Dopo l’inaugurazione della mostra “LelioSwing” entra nel vivo il programma di eventi che vanno, per il quarto anno consecutivo, sotto l’insegna di “Swing Corner of the Fortress”: una rassegna che unisce cultura, buona musica, rievocazioni, eleganza nella splendida cornice del Forte Santa Tecla sotto la direzione artistica di Freddy Colt. Il primo concerto è previsto alle ore 17 di sabato 7 giugno con una dedica particolare: verrà riproposto il repertorio jazzistico dell’immortale Louis Armstrong, un artista internazionale ed epocale cui s’ispirava fin dalla gioventù il maestro Lelio Luttazzi, protagonista di questa edizione della rassegna.

Per omaggiare Armstrong verrà a Sanremo il trombettista genovese più affine nello stile al jazzman afroamericano, ovvero Fabrizio Cattaneo. Sulle scene da oltre quarant’anni, Cattaneo ha collaborato a colonne sonore di Pupi Avati, ha duettato con Amii Stewart, ha affiancato jazzisti italiani e stranieri di fama come Romano Mussolini, Lino Patruno, Scott Hamilton, Bob Wilber e collaborato discograficamente con Vinicio Capossela. A Forte Santa Tecla sarà accompagnato da un trio di giovanissimi musicisti genovesi, ciascuno virtuoso del proprio strumento: Zeno De Marco al piano, Andrea Amato al contrabbasso, Gigi Marras alla batteria. I grandi motivi di New Orleans risuoneranno nella suggestiva sala del Magazzino di Ponente, secondo quello stile tanto amato da Luttazzi.

L’ingresso al concerto avviene secondo le tariffe d’ingresso al museo.