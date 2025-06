Ospedaletti, un'estate all'insegna di musica e buon cibo: ecco gli eventi estivi

E' stato approvato dalla Giunta Comunale di Ospedaletti il calendario delle manifestazioni dell'estate 2025 che si aprirà il prossimo 22 giugno – domenica – alle ore 18 con 'Aperiacciuga', aperitivo sulla spiaggia antistante il Municipio a base di cartoccio di acciughe fritte e bicchiere di vino a cura dell'associazione locale di volontariato 'U Descu Spiaretè'. Il giorno dopo, come tradizione vuole, inizierà la due giorni di festeggiamenti in onore di San Giovanni, santo patrono di Ospedaletti.

Nel fitto Calendario delle Manifestazioni troveranno spazio rassegne letterarie come E' Tempo di Libri, musica live, il ballo sul Piazzale al Mare e in Piazza IV Novembre, gli appuntamenti storici come “Mangiamu in-ta ciassa”, la Sagra del Pignurin e la gran chiusura, appena dopo l'estate, con la Rievocazione Storica del Circuito quest'anno dedicata, per la terza volta, alle auto. Una delle principali novità di questo 2025 riguarda i giovani e giovanissimi i quali saranno invitati a partecipare ogni venerdì, con ingresso libero, ad una serata a loro dedicata lungo un tratto centrale della Pista Ciclopedonale al ritmo imposto da diversi DJ set. Inoltre, sempre rivolto alla fascia d'età più giovane, il 17 agosto sul Piazzale al Mare si terrà uno 'schiuma-party' mentre due giorni prima, a Ferragosto nella stessa location la musica sarà per tutte le fasce d'età.

“Abbiamo creato un Calendario estivo che come al solito cerca di accontentare giovani e meno giovani, dice l'Assessore al Turismo di Ospedaletti Simona Cecchetto, ma questa volta con un occhio di riguardo proprio nei confronti di ragazze e ragazzi andando incontro alle loro esigenze e alle loro richieste. Siamo fiduciosi che questa scelta ci ripagherà degli sforzi fatti sempre tenendo presente le finanze comunali”.

