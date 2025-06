Ventimiglia, dieci extracomunitari tentano di passare il confine nascondendosi dentro un camion: bloccati dalla Polizia

Dieci extracomunitari, tutti di origine eritrea, sono stati scoperti all'interno del rimorchio di un autocarro che era stato parcheggiato all'autoporto di Ventimiglia. I fatti sono stati denunciati dallo stesso conducente che, dopo aver sentito rumori sospetti provenire dal rimorchio ha segnalato il tutto al Commissariato .

Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatavato che il telone era stato taglia e, una volta aperto il portellone posteriore, hanno trovato all’interno i 10 extracomunitari sprovvisti di documenti identificativi. Condotti in Commissariato per gli accertamenti di rito, sono stati tutti denunciati in concorso per il reato di danneggiamento: cinque anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato e colpiti dall’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Altri 5 invece sono stati denunciati in quanto già destinatari di un provvedimento espulsivo ancora nei termini.