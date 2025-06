Due magazzini in fiamme nel primo pomeriggio a Ospedaletti e Sanremo: doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Due costruzioni utilizzate come ricovero attrezzi in altrettante campagne, sono state distrutte dalle fiamme divampate nel primo pomeriggio per cause ancora in via d’accertamento.

Nel primo caso ad andare a fuoco una costruzione in strada Vallegrande ad Ospedaletti. Alle 13 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento le fiamme in pochi minuti.

Situazione analoga alle 14.30, questa volta in strada Collette Beulle, sopra l’abitato di Bussana a Sanremo. Un’altra costruzione è andata a fuoco ed i pompieri matuziani hanno spento le fiamme in pochi minuti.