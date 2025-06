Sanremo: lo Zonta Club matuziano ha consegnato oggi la borsa di studio a Sofia Zunino della 'Ruffini Aicardi'

E’ stata consegnata oggi la borsa di studio dello Zonta Sanremo alla alunna Sofia Zunino della classe 4a A della scuola Ruffini Aicardi di Valle Armea.

La borsa di studio fa parte di un progetto Zonta International Foundation for woman in occasione dei 40 anni dalla sua nascita, progetto che vede al centro la possibilità di istruzione per giovani donne. La consegna alla presenza della presidente Zonta Lorena Grossi, la vice presidente Micaela Porcellana e Della cerimoniera Cristina Dionisotti. Presenti anche la professoressa Daniela Buscemi, la preside Maria Grazia Blanco e la vice preside Francesca Notari.

Una piccola cerimonia che vede lo Zonta Sanremo premiare una allieva di un istituto di Sanremo, nel quadro delle iniziative Zonta a favore dell’istruzione al femminile. “Ringraziamo tutti coloro che – dicono dallo Zonta - acquistando le nostre ortensie, col la loro generosità hanno reso possibile realizzare questo service, un progetto che vede il nostro club sempre attivo e presente,nella certezza che l’istruzione sia uno strumento indispensabile per dare alle giovani le migliori opportunità per costruirsi un futuro migliore”.