Turismo: ottimi riscontri anche nella nostra provincia per il ponte del 2 Giugno, il commento dell'Assessore Luca Lombardi

"I dati confermano il trend già registrato durante i ponti di primavera durante i quali c'era stato il traino di Euroflora e Rolli Days. Stiamo scaldando i motori in vista di un'altra estate che promette essere nuovamente da record per la Liguria: le località costiere e i borghi dell'entroterra sono pronti ad accogliere i turisti che verranno. Abbiamo un litorale di 350 chilometri con 33 Bandiere Blu date a 64 spiagge e a 16 approdi, il Santuario dei Cetacei Pelagos, sei riserve marine, due bellissime ciclovie, 807 itinerari per oltre 4.600 chilometri da percorrere a piedi lungo tutto il crinale appenninico, vantiamo oltre 40 musei, 14 teatri e monumenti di notevole interesse in ogni città”.

Questo il commento dell'Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ai risultati elaborati dall’assessorato al Turismo del ponte del 2 giugno in Liguria durante il quale si è registrata una percentuale del 94,25% di occupazione delle camere delle strutture ricettive. Nel dettaglio: nella provincia di Genova 97%, La Spezia 95%, Savona 93% e Imperia 92%. “Ritengo di essere contento di questo risultato - commenta il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin - siamo fiduciosi perché potrebbe essere l'inizio di un periodo più interessante in quanto nel complesso i primi quattro mesi dell'anno, al netto dei ponti di primavera che sono andati bene, sono stati a corrente alternata”.