Sanremo: torna il grande beach volley sulle spiagge del centro, dal 12 al 15 giugno il 'Trofeo Gianni Crespi'

Nel 35° anno della fondazione della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley Sanremo, torna il festival del beach volley ‘Trofeo Gianni Crespi’, con la stretta collaborazione dell’Assessorato sport e turismo della cittò dei fiori.

La polisportiva negli anni ha saputo portare il grande beach volley in Liguria con le tappe degli anni ‘90 (riprese da Tele Più) o quelle del campionato italiano assoluto Gazzetta dello Sport (con Rai e Odeon Tv) ed ultimamente quella del campionato italiano assoluto post covid. Ora torna, per il 22° anno il ‘Festival’ con la doppia tappa di Serie Beach 1, sotto egida fella Fipav Liguria e Italia, valide per i punti della classifica italiana. La manifestazione si svolgera ai Bagni Italia Morgana di Sanremo, dal 12 al 15 giugno.

Prima toccherà ai campinati giovanili territoriali con la tappa Liguria Ponente. Quindi il femminile ‘2x2’, il 13 giugno con il trofeo Oliflor, per chiudere sabato e domenica 14 e 15 giugno, con la tappa maschile ‘Trofeo Crespi’, con iscrizioni da tutta Italia.