CNA Liguria a Bruxelles: la voce delle Pmi italiane in Europa

Missione istituzionale a Bruxelles per CNA Liguria, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese liguri nei luoghi in cui si definiscono le politiche europee. Il programma della visita, della delegazione ligure di Cna ha incluso un incontro con la Direzione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditorialità e le PMI della Commissione Europea, un confronto con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, oltre alla riunione della presidenza allargata nella sede di CNA Bruxelles. La delegazione ligure è stata accolta dall’europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei e ha svolto una visita istituzionali al Parlamentarium, al Parlamento Europeo e all’Emiciclo.

“Le piccole e medie imprese rappresentano l’ossatura del tessuto economico e produttivo italiano ed europeo -. Commenta l’europarlamentare Brando Benifei -. È fondamentale che la loro voce sia ascoltata nei processi decisionali dell’Unione: per questo sono molto contento di aver potuto invitare ed ospitare la CNA Liguria aver potuto discutere insieme e incontrare i decisori delle istituzioni, per un confronto su soluzioni a questioni fondamentali come i costi dell’energia, i ritardi dei pagamenti, le tensioni commerciali globali, le normative sulla sostenibilità e gli incentivi all’innovazione tecnologica. L’Europa funziona se è vicina ai territori e al mondo del lavoro.”

“Torniamo da Bruxelles con maggiore consapevolezza, preparazione e determinazione nel tutelare e promuovere l’artigianato e le piccole imprese piemontesi a livello europeo” dichiarano i referenti liguri.

A rappresentare CNA Liguria erano presenti: i presidenti di Cna Genova Matteo Moretti, Cna La Spezia Davide Mazzola, Cna Savona e FF Liguria Matteo De Ambroggi, Cna Imperia Michele Breccione, i segretari di Cna Genova Barbara Banchero e Cna La Spezia Pasquale Cariulo, il segretario regionale di Cna Angelo Matellini, la responsabile regionale project manager progetti europei Daniela Locati, l’imprenditore imperiese Vincenzo Palladino e l’imprenditrice savonese Paola Freccero.

I delegati liguri della Confederazione hanno partecipato a una giornata di confronto a Bruxelles, presso l’ufficio CNA Europa. Una presenza strategica di CNA che dal 1986 presidia stabilmente la capitale europea per rappresentare gli interessi delle PMI italiane nei principali snodi decisionali dell’Unione.

Un ponte tra le PMI italiane e le istituzioni UE

L’ufficio CNA Bruxelles svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle politiche europee, partecipando ai processi legislativi e promuovendo il dialogo tra imprese e istituzioni. In particolare, offre supporto personalizzato al sistema CNA, elabora proposte normative e promuove attività informative per rafforzare la consapevolezza delle imprese italiane sulle dinamiche comunitarie. Durante l’incontro è stato illustrato il Work Programme 2025 della Commissione Europea, che prevede 51 nuove iniziative legislative e numerosi interventi volti a semplificare le norme vigenti. L’obiettivo generale è rafforzare la competitività dell’UE, garantendo una transizione equa e sostenibile.

Tra i temi più rilevanti: l’agroalimentare con focus sulla semplificazione della PAC, promozione della bioeconomia e sostegno al ricambio generazionale in agricoltura; l’Energia con il Piano d’Azione per l’Energia Accessibile mira a ridurre i costi energetici per famiglie e imprese, con un risparmio stimato fino a 260 miliardi di euro entro il 2040; l’Industria e transizione green con il Clean Industrial Deal, l’UE punta a sostenere la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, promuovendo anche una maggiore circolarità nei settori di acciaio e metalli; l’automotive con un piano d’azione specifico mira alla mobilità pulita, all’innovazione tecnologica e alla resilienza della filiera europea.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rafforzamento dei diritti delle donne, con una tabella di marcia che affronta temi come la violenza di genere, la parità salariale, l’accesso all’istruzione e la partecipazione politica. Un impegno trasversale, che punta a integrare la dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie. Infine, la delegazione ha ribadito l’importanza del monitoraggio costante delle opportunità europee: bandi, appalti pubblici, call for proposal e workshop. Grazie al lavoro dell’ufficio CNA Bruxelles, le imprese italiane possono accedere in modo più semplice e tempestivo a finanziamenti e programmi strategici, rafforzando così la propria presenza e competitività a livello europeo.