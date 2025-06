Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, lavori edilizi alle 'Biancheri' a Ventimiglia: spostato l'accesso ai seggi

Spostato l'accesso ai seggi alle 'Biancheri' a Ventimiglia. Per recarsi alle sezioni 4-5-6-7, in occasione dei referendum abrogativi del 8-9 giugno, si dovrà, infatti, passare da via Sottoconvento.

Un provvedimento reso necessario a causa dei lavori edilizi in corso nell'istituto scolastico cittadino.

"A causa di lavori edilizi presso il plesso scolastico delle Biancheri, l’accesso ai seggi n. 4-5-6-7, in occasione dei referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno, è spostato in via Sottoconvento, di fronte al civico n° 47" - comunica il sindaco Flavio Di Muro.