Molini di Triora ospita Festivalle: un weekend di sport e condivisione nella Valle Argentina

Sabato mattina 14 giugno al Campo sportivo di Molini di Triora al via il Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival.

“In un periodo di forte instabilità e incertezza – spiegano gli organizzatori -, dove si è sempre più connessi virtualmente e chiusi nella routine quotidiana lavorativa, il valore della condivisione di sport e attività all’aria aperta, nella natura, diventa ancora più urgente. La genuinità di gesti così semplici e primordiali come camminare, arrampicare, pescare, scendere lungo un fiume o andare in mountain bike giù per sentieri e paesaggi unici, mozzafiato , come quelli che la nostra Valle Argentina riesce a donarci…ma soprattutto la gioia di poter condividere tempo di qualità con le persone che amiamo e di godere e prenderci cura del nostro territorio e quindi del nostro benessere.

È da questi valori ed esigenze che nasce il Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival nella sua prima edizione o meglio ‘Edizione Zero’ come amano definire il gruppo di giovani organizzatori che assieme al supporto di Costa Ligure e Molini MTB , con passione ed entusiasmo da un anno lavorano a questo entusiasmante progetto. Più che valori , la necessità di voler esprimere e celebrare, in un weekend di divertimento e sport, aperto a tutti, la ricchezza e la vitalità che le comunità e le associazioni sportive dell’entroterra vivono quotidianamente nell'Alta Valle Argentina.

Il Festivalle parte sabato mattina 14 giugno al Campo sportivo di Molini di Triora con una giornata ricca di attività come yoga/arrampicata indoor, tour in e-bike, discese in mtb , escursioni (offerte dal Parco Alpi Liguri) organizzate da associazioni attive sul territorio come Molini MTB (shuttle MTB enduro), Atipico (E-bike rental e tour) ALA sanremo (arrampicata), Canyoning Liguria e Liguria Alps Outdoor (Canyonign), Fly fishing Liguria (Pesca alla mosca), Slackline Liguria e l’attivissima Pro San Pietro che ha organizzato apposta per Sabato 14 Giugno la “Trail Running Experience” un percorso non competitivo di 8km di Trail running dal villaggio sportivo del Festivalle all’abitato di Andagna e indietro.

Sempre sabato sera, assieme alle prelibatezze cucinate in collaborazione con la Proloco di Molini, ci sará uno spettacolo di MTB Freestyle e salti su rampe offerto da RAD!school mtb e a seguire l’esibizione della super funky band locale, capitanata dal talentuoso sanremese Luigi Arieta, ‘Big G & Funky Fellas’ con successivo dj set di Samuele Scarlino, altro talento Made in Valle Argentina. Domenica 15 si potranno godere di ulteriori attività e workshop e ci saranno le Slackline di Slackline Liguria a metterci in riga sulle loro slackline!

Un weekend ricco di emozioni, e con la possibilità per tutti, grandi e piccini, di provare moltissime attività… insomma imperdibile! E come dicono i locals ‘ci vediamo in Valle…’ anzi al Festivalle!”.

Ulteriori info su www.festivalleargentina.com

Instagram @festivalleargentina