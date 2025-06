Tamponamento sulla A10 tra Sanremo ed Arma di Taggia: lievemente ferito conducente di un furgone

Tamponamento, questa mattina in autostrada sulla A10 tra Sanremo ed Arma di Taggia in direzione Genova. Secondo una prima ricostruzione un furgone ha tamponato un camion all’altezza del km 132 per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza, gli operai della A10, la Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente del furgone, incastrato per l’esplosione dell’airbag. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire i soccorsi.