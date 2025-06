Sanremo, la denuncia di un lettore: “Tra rifiuti e sosta selvaggia, due zone della città nel degrado quotidiano” (Foto)

La voce di un cittadino esasperato denuncia lo stato di abbandono in due zone centrali della città: via Martiri della Libertà, all’altezza della biforcazione con via Pietro Agosti, e Corso degli Inglesi, in prossimità dell’ingresso laterale del Casinò.

Nel primo caso, si parla di una situazione che si ripete “ogni sacrosanta sera”. La via è invasa da rifiuti abbandonati sul marciapiede, al punto che i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada per poter proseguire. “Stormi di gabbiani banchettano come avvoltoi sulle carogne”, scrive il lettore, descrivendo uno scenario notturno in cui i volatili sparpagliano ulteriormente la spazzatura.

Non va meglio in Corso degli Inglesi, precisamente nella zona del Casinò. Qui, il problema evidenziato è la sosta selvaggia: auto e moto parcheggiate in divieto a tutte le ore, che intralciano sia il traffico veicolare sia l’attività degli operatori ecologici. “Come si può notare, i mezzi posteggiati impediscono il regolare lavoro degli addetti alla Nettezza Urbana, già di per sé poco efficiente” scrive il cittadino.

“Chiedere provvedimenti seri è troppo?” si chiede amaramente il lettore.