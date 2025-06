Paura a Bordighera: ragazzino di 12 anni cade in bici da un’altezza di 7 metri, trasportato in elicottero al Gaslini

Momenti di grande paura oggi pomeriggio a Bordighera. Un ragazzino di 12 anni è caduto con la sua bicicletta dai giardini di Sant’Ampelio, compiendo un volo di circa 7 metri. L’incidente si è verificato intorno alle 16.13 in via Arziglia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della bici ed è precipitato nel vuoto. All’arrivo dei soccorritori, era cosciente, anche se non ricordava l’accaduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Bordighera (CRI BO), l’automedica Alfa3 e l’elisoccorso Drago, decollato da Genova.

Il ragazzino è stato sottoposto a una prima valutazione: ha riportato un trauma alla colonna, ma fortunatamente non sono emerse lesioni gravi apparenti. Vista la dinamica impressionante dell’incidente e per massima precauzione, è stato trasferito in elicottero all’eliporto dell’ospedale di Bordighera, da dove è stato poi portato al Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti.