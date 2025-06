Poesie, filastrocche e illustrazioni: 'Piccolo bestiario tascabile' in mostra a Bordighera (Foto e video)

Poesie e filastrocche di Marco Innocenti e illustrazioni di Silvana Maccario. Un mix perfetto nel 'Piccolo bestiario tascabile' in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera.

Residenti e turisti potranno visitare e ammirare le sedici illustrazioni esposte in via Al Mercato n° 8 fino alle 19 di oggi, il 31 maggio. "E' un lavoro a due" - fa sapere Giorgio Loreti dell'Unione Culturale Democratica-Anpi che ospita la mostra - "Marco Innocenti, funambolico scrittore e poeta, ha scritto filastrocche e poesie abitate da animali reali e non mentre Silvana Maccario le ha rappresentate attraverso i suoi disegni. La fantasia di Marco ha, infatti, risvegliato un'antica passione di Silvana per quei colori che prendono vita incontrando una superficie bianca".

L'ingresso alla mostra è libero. "Uomini e animali amano entrambi la libertà e, pertanto, cercano di uscire dallo spazio loro designato. E' per questo che sembra che i personaggi dei disegni escano dal riquadro del disegno" - sottolinea - "Silvana ha realizzato disegni colorati utilizzando matita e pennarelli in fibra con doppia punta giapponesi acquerellabili su carta ruvida o liscia".

Marco Innocenti è autore di diversi interventi che si presentano sotto forma di mail art oppure di scritti volanti, lettere, manifestini di pagine polemiche, di testi di micro-narrativa, di fascicoli documentari e storici. Ha creato con Roberto Colombo i librini de 'la regina saracena', esperimento di fusione tra astrazione geometrica e parola poetica e ha curato la pubblicazione de Le commedie del disinganno di Sandro Bajini di Indagini su Dante di Davide Conrieri e di alcuni libri-intervista. Le sue minime raccolte poetiche sono Il libro degli haikai inadeguati, Verdi prati erbosi, Lorem ipsum, La passeggiata avventurosa e Paesaggi.

Silvana Maccario è disegnatrice, fotografa e giardiniera. La sua casa di Camporosso è circondata da un terreno in cui le piante-diverse specie locali affiancate ad altre esotiche, vengono accudite e curate ma al tempo stesso sono libere di svilupparsi spontaneamente: un giardino ibrido e anarchico, che è anche la metafora di una felice utopia politica, un 'hortus solutus, quindi libero da intrusioni modaiole, uno spazio privo di razzismo vegetale, la nobile rosa con la modesta pastinaca'. Ha pubblicato piccole raccolte di haiku, Margini e Francobolli. Grande amante della poesia di Toti Scialoja, il suo rapporto con l'autore di Amato topino caro è stato così descritto da Alfredo Moreschi: "Quando a Scialoja, sciala senza scialle, scialacqua, taglia con l'aScialoi; se lo rianagrammi 'liScia la o'. Inquieta la lettura del nome alla Leonardo: 'ajola ics': il fonema altri non è che la X, ossia un misterioso e simbolico segno dal risvolto anche moltiplicatorio che si ricollega anche al Sylvanethum".