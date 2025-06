L'Assemblea Auser di Ventimiglia approva il bilancio 2024 e punta sul volontariato giovanile

Si è svolta oggi l’assemblea dell’Auser Aps di Ventimiglia nei locali di Via Cavour, il presidente, il prof. Giancarlo Memmo, in carica da novembre scorso, ha portato per l’approvazione ai soci il bilancio consuntivo 2024.

"Nella relazione introduttiva - si spiega nel comunicato - il presidente ha voluto ringraziare tutti i soci ma in modo particolare i soci volontari che permettono la realizzazione del servizio del trasporto sociale protetto. Un pensiero di riconoscenza è stato rivolto dal presidente anche a tutti i donatori che hanno aiutato l’associazione e a tutti i collaboratori con i quali si è creato quel clima di fiducia e di leadership diffusa necessario alla vita della comunità associativa.

L’associazione ha in corso una interlocuzione con il Comune di Ventimiglia, che ha concesso lo sportello di ascolto di Via Lamboglia e con cui è attivo il servizio dei “nonni vigile”, al fine di ottenere un aiuto ulteriore per il servizio di trasporto sociale.

Con l’apertura del prossimo anno scolastico, il presidente insieme ai suoi collaboratori, intende promuovere una campagna di sensibilizzazione al volontariato tra i giovani delle scuole superiori del comprensorio ventimigliese al fine di diffondere la cultura della solidarietà intergenerazionale anche tra le giovani generazioni, perché 'la gratitudine dà senso alle nostre relazioni'.

Il responsabile Auser territoriale signor Giovacchino Carli nel suo intervento ha posto l’accento sulle difficoltà e sui ritardi che si stanno verificando nell’acquisizione dei fondi regionali finalizzati alle iniziative di invecchiamento attivo.

Dopo una serena discussione e le puntualizzazioni contabili del tesoriere il Sig. Ciro Galasso, il bilancio è stato approvato per gli adempimenti necessari presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".