L’assessore regionale Marco Scajola, in qualità di psicologo clinico, relatore al IV congresso ‘Narrazione circolare’

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, in qualità di psicologo clinico psicoterapeuta, al IV congresso medico 'Narrazione Circolare – il racconto di un pediatra differente' al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

L’evento, promosso dalla SIMPE (Società Italiana Medici Pediatri), organizzato dal dottor Gianfranco Trapani, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e allo stesso tempo dare voce ai ragazzi in merito a disagi e inquietudini. Proprio i più giovani sono stati grandi protagonisti, 200 quelli in sala, con la possibilità di fare domande ed esporre le proprie problematiche.

Scajola, in particolare, ha portato all’attenzione dei presenti una relazione dal titolo: 'L’adolescenza tra ansia e competizione'. “Un congresso di altissimo livello con contributi interessanti e soprattutto con l’inedito coinvolgimento diretto dei giovani come parte attiva del dibattito – spiega Marco Scajola -. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e, soprattutto, per aver proposto un momento di confronto sul quale riflettere. Come amo dire i giovani non sono il nostro futuro, ma il nostro presente. Noi adulti dobbiamo sostenerli in questo, senza creare ansie, ma dando loro fiducia e credibilità e soprattutto ascoltandone sia i sogni sia le paure”.